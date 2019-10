Die syrische Regierung fordert die SDF-Kämpfer auf, sich der syrischen Armee anzuschließen, um der „türkischen Aggression“ entgegenzutreten, wie aus einer Erklärung des syrischen Verteidigungsministeriums hervorging, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/94114-syrische-regierung-fordert-sdf-zu-kampf-gegen-tuerkische/

