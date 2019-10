US-Präsident Donald Trump steht für seine Entscheidung, US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen um weiter südlich Ölfelder zu besetzen, bereits in der Kritik. Der jüngste Vorschlag, das Öl durch US-amerikanische Unternehmen zu fördern, wird ebenfalls scharf verurteilt.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/international/94109-iran-und-russland-verurteilen-us/30.10.2019

