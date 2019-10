Was ich am 13. Okt hier in New York City bei einer Kundgebung für Hongkong erlebt habe. – Kostspielige „Performance Art“ -Aktionen fördern Einmischung der USA in die chinesische Souveränität sowie weitreichende Sanktionen gegen China.

By Sara Flounders – October 24, 2019

Ich weiß nicht, ob diese Kundgebung direkt von der berüchtigten US National Endowment for Democracy finanziert wurde, einer vom Kongress finanzierten Agentur, die dieselbe Rolle spielt wie die CIA in einer früheren Periode. Aber es Sharon Hom von der Menschenrechtsorganisation in China sprach bei der Demo und Sharon Hom gibt auf der Website der Gruppe bekannt, dass die Finanzierung seiner Projekte durch die US National Endowment for Democracy NED sowie von Soros ‚Open Society und Human Rights Watch erfolgt. Hom ist Professor für Rechtswissenschaften an der New York University.

Alan Weinstein, Gründer von NED, erklärte 1991 in einem Interview mit der Washington Post: „Vieles, was wir heute tun, hat die CIA vor 25 Jahren im Verborgenen getan. Wir sind der Meister offener Operationen. “

Kürzlich haben Webkommentatoren die finstere Rolle der NED bei der Finanzierung der Proteste, gewaltsamen Unruhen, Feuerbomben und Übergriffe in Hongkong aufgedeckt.

Wir können also in aller Sicherheit danach fragen, welche Rolle NED bei einer Versammlung von Free Hong Kong in New York City spielen könnte. Sponsoren waren definitiv nötig, um all die Requisiten, die Ausrüstung und die Anti-China-Propaganda zu liefern, die ich an diesem Morgen gesehen hatte.

Die „Demokratie“ – die man mit Geld kaufen kann.

Die Kundgebung am 13. Oktober, an der ein paar hundert Studenten teilnahmen, wurde auf den Facebook-Websites NY4HK und DC4HK angekündigt. Die Location war „The Cube“ am Astor Place, in der Nähe der New York University und der Cooper Union.

Die Kundgebung sollte die Gesetzesentwürfe gegen China unterstützen, die am 15. Oktober im US-Repräsentantenhaus zur Abstimmung kommen sollen. Die Gesetzesentwürfe HR3289 und HR4270 sollen Sanktionen gegen China verhängen und dabei Hongkong als Hebel verwenden.

Ich kam eine Stunde zu früh, um das Setup zu beobachten, und was ich sah, bestätigte meinen Verdacht. Ich habe gesehen, wie 15 bis 20 passende Kartons schon früh angeliefert wurden. Es sah aus wie ein Rollout für ein Filmset!

Es gab Stapel glänzender gelber Postkarten, die für „Freiheit, Menschenrechte und Demokratie in Hongkong“ eintraten und die Unterstützung für eine „Ja“ -Stimme über die Gesetzesvorlagen forderten.

Als ich die ganze Technik sah, dachte ich darüber nach, wie ich in meinen 50 Jahren der Teilnahme an und Organisation von vielen verschiedenen Arten von Protesten in New York City und in den USA – von antirassistischen, Antikriegsdemo, bis hin zu großen Koalitionen von Hunderten progressiver Gruppen, die zusammenarbeiten – ich hatte noch nie gesehen, dass sich ein politisches Ereignis wie dieses so ereignete.

Das Voraus-Team öffnete Kiste für Kiste und holte Schilder und Fahnen heraus, zusammen mit schwarzen Gesichtsmasken, alles noch alles in in Plastikfolie verpackt. Es gab neue Gasmasken, gelbe Regenschirme, gelbe Helme und gelbe Sicherheitswesten. Es gab Schachteln mit gefalteten, neuen, schwarzen T-Shirts mit weißen, siebgedruckten Sprüchen. Ein Füllhorn von teurem Material.

Eine kleine Fertigbühne wurde schnell zusammengebaut. Auslieferungsleute kamen mit Musikinstrumenten wie Blasinstrumenten, Streichern und Schlagzeug sowie Klappstühlen und Notenständern. Ein kleiner Generator trieb ein High-Tech-Soundsystem an, das im Wiederholungsmodus die neue „Protesthymne“ („Ruhm nach Hongkong“) abspielte.

Als die ersten Leute ankamen, bekamen sie Gesichtsmasken, T-Shirts und Sprechblasen, um zu „Sofortaktivisten“ zu werden. Aus Plastikfolie ausgepackt gab es US-Flaggen, die sie mit Teleskop-Metallfahnenmasten hochhalten und wedeln konnten, und „offizielle Freiwillige“ -Plaketten, um sie sich umzuhängen.

Ich saß da ​​und machte Fotos, versuchte unauffällig zu sein. Ich gebe zu, ich war neidisch auf diese unglaubliche Ausrüstung. Die Ausrüstung sah so hochmodern und neu aus! Und die Sachen wurden vor Ort geliefert!

Ich dachte daran, wie ich und andere fortschrittliche Aktivisten Stunden damit verbringen, Zeichen zu entwerfen , sie zu kopieren und zusammenzuheften, zuerst auf Plakatkarton und dann auf Pappen. Ich dachte an die nicht zusammenpassende Tonausrüstung, die wir zusammenbauen, wie wir unsere Ausrüstung in Einkaufswagen in U-Bahnen transportieren, Treppen hoch und runter ziehen oder in verbeulten Mietfahrzeugen oder Lastwagen transportieren.

Und ich schaute auf die Teleskop-Metallfahnenmasten. denn Metallstangen sind bei New Yorker Protesten ausdrücklich verboten. Es gibt auch ein bekanntes Verbot von Gesichtsmasken. Migrantenrechtler, Antifa und Occupy sind oft verhaftet worden, weil sie sogar nur eine Bandana trugen.

Mindestens ein Drittel dieser Demonstranten für Hongkong trug Gesichtsmasken aus schwarzem Stoff, als wären sie Tränengas oder jeglicher Repression in dieser Stadt ausgesetzt, insbesondere von Polizisten, die praktisch und untypischerweise gar nicht vor Ort waren.

Ich habe ein paar junge Leute gefragt, woher sie kommen. Sie identifizierten sich als Hongkonger und studierten an der New York University. Studenten der NYU und vieler Universitäten haben ihre eigenen Studenten- und Alumni-Organisationen und -Clubs. Obwohl Hongkong offiziell Teil Chinas ist, stärken diese Clubs eine separatistische Ideologie.

Polizeirepression und chinesische Studenten

Im September hatte eine der Facebook-Gruppen, die die Rallye NY4HK am 13. Oktober ankündigten, eine Rallye für Hongkong in Manhattans Chinatown versucht. Die Gruppe wurde von Einwohnern der pro-chinesischen Gemeinschaft vertrieben.

Der Druck der US-Bundesregierung erschwert jedoch die Unterstützung chinesischer Studenten für China.

Bei der „Pro-Hong Kong“ -Rallye am 13. Oktober war keine Polizei sichtbar anwesend, aber andere Bereiche des Polizeistaats sind bemüht, eine Anti-China-Botschaft zu verbreiten, indem sie versuchen, Tausende von Studenten aus China einzuschüchtern.

Laut einem NPR-Bericht vom 28. Juni sind FBI-Agenten zur Zeit damit beschäftigt, viele der 360.000 chinesischen Studenten in den USA zu besuchen, nur um sie daran zu erinnern, dass sie überwacht werden und sich aus der Politik heraushalten sollten.

Die Universitäten werden unter Druck gesetzt, Studenten, Doktoranden und Gastforscher chinesischer Nationalität zu überwachen.

Im März dieses Jahres informierten US-Geheimdienstbeamte laut Angaben der Universitätsteilnehmer etwa 70 Hochschulverwalter im American Council on Education. Die Beamten sagten, die Präsidenten sollten die Aufsicht über chinesische Dozenten erhöhen und Forschungsgelder von chinesischen Firmen wie Huawei vermeiden.

Die Präsidenten standen „vielen Behauptungen skeptisch gegenüber, aber viele von ihnen erhalten Forschungsgelder der US-Regierung.“ ( Tinyurl.com/yytfm2s4)

US-Geheimdienste ermutigen US-Forschungsuniversitäten inzwischen, aktuelle Protokolle zur Überwachung von Studenten und Gastwissenschaftlern chinesischer staatlicher Forschungseinrichtungen zu entwickeln.

Diese klare Doppelmoral bestätigt, dass Studenten aus China überwacht und überwacht werden, während Studenten aus Hongkong finanziert und gefördert werden.

Protest gegen „Performance Art“

Auf die Rallye am 13. Oktober und ihre Durchführung folgte am 18. Oktober beim Basketballspiel Brooklyn Nets eine weitere „Pro-Hong Kong“ -Rallye . Tausende von Dollar müssen ausgegeben worden sein, um neun Reihen mit mehr als 100 Plätzen im Bereich der Hauptabteilung 1 des Barclay Centers zu sichern. Die Leute auf diesen Sitzen trugen passende T-Shirts und Gesichtsmasken mit der Aufschrift „Stand with Hong Kong“. Es gab auch Sitzplätze in der ersten Reihe, die für diejenigen reserviert waren, die „Free Tibet“ -Hemden trugen.

Dies war eine direkte Herausforderung für Joe Tsai, den chinesischen Eigentümer der Netze – und auch eine Herausforderung, die sich direkt an die chinesische Souveränität richtete.

Alle diese Ereignisse bekräftigen eine separatistische Agenda, indem sie die bekannten Zeichen „Freies Tibet“ und „Unabhängigkeit für Taiwan“ sowie „Stand with Hong Kong“ enthalten.

Diese kostspieligen „Performance Art“ -Aktionen fördern tatsächlich die Einmischung der USA in die chinesische Souveränität sowie weitreichende Sanktionen gegen China.

Neue Sanktionen

Die Pop-up-Kundgebung vom 13. Oktober förderte die Gesetzentwürfe des Kongresses: HR3289, das Hongkonger Gesetz über Menschenrechte und Demokratie von 2019 und HR4270, das Gesetz zum Schutz von Hongkong. Diese Sanktions-Gesetzgebung zum Thema über Hongkong speziellen Status im US-Handel ist jährlichen Überprüfungen unterworfen und soll jetzt auf der Grundlage bestimmter Gebühren Sanktionen gegen Hong Kong genehmigen.

Zum Beispiel würde die jährliche Überprüfung des Kongresses die folgenden Punkte beinhalten: „Menschenrechtsbeschwerden“ gegen China sowie Handels-, Zoll- und Schadensersatzforderungen in Bezug auf Lieferungen aus China in die Demokratische Volksrepublik Korea, den Iran oder ein von den USA sanktioniertes Land.

Die Überprüfung, die sich an China richtete, würde feststellen, ob Hongkong hinreichend „autonom“ von Peking war, um seinen besonderen Handelsstatus nach US-Recht zu rechtfertigen.

Die Gesetzesvorlagen wurden am 15. Oktober vom US-Repräsentantenhaus ohne Gegenstimmen und mit nachdrücklicher Unterstützung der Parlamentssprecherin Nancy Pelosi (D-CA) zügig verabschiedet . Die Gesetzgebung ist jetzt auf dem Weg zur Abstimmung im US-Senat.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, warnte die US-Gesetzgeber, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. Geng sagte, dass die Aktion des Parlaments „die schockierende Heuchelei einiger US-Amerikaner in Bezug auf Menschenrechte und Demokratie und ihre böswillige Absicht, Hongkongs Wohlstand und Stabilität zu untergraben, um die Entwicklung Chinas einzudämmen, vollständig aufdeckt.“ 16)

Die Pop-up-Rallye in New York am 13. Oktober und andere kostspielige Inszenierungen sind Beispiele für die sogenannte Demokratie der USA.

All diese Maßnahmen – einschließlich der Gesetzgebung des Kongresses – sollen Chinas anhaltende Bemühungen auf dem Weg zum Sozialismus untergraben.

Jetzt ist die Zeit für soziale Gerechtigkeit und Antikriegsaktivisten gekommen, sich zu Wort zu melden und zu fordern: Hände weg von China! Beende alle Sanktionen!

