kurz vor ihrem Einjährigen gibt es mehr als eine Gelegenheit, die Gelbwestenbewegung (zumindest Facetten von ihr) „persönlich“ kennenzulernen, ihr Fragen zu stellen und mit ihr zu diskutieren:

am 30.10. von 19.00 – 21.00 Uhr

im Café Plume, (Wartehstr. 60, U 8 Leinestr.)

und am 4.11. von 19.00 – 21.00 Uhr im Café Commune (Reichenbergerstr. 157, U Kotti)

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge