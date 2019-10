Nordkorea hat den USA vorgeworfen, die Freundschaft zwischen seinem Staatschef Kim Jong Un und dem US-Präsidenten Donald Trump zu missbrauchen, und Washington aufgefordert, noch bis Jahresende Schritte zur Regelung der Lage auf der koreanischen Halbinsel zu unternehmen.

https://de.sputniknews.com/politik/20191027325913391-nordkorea-usa-denuklearisierung-kim-trump-beziehungen/

