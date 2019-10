„Er ist überholt, aber sie nennen ihn NEO, er ist unterdrückerisch, aber sie nennen ihn LIBERALISMUS“



Man muss die ungezügelte Anwendung des neoliberalen Modells vergessen, wenn die Länder vorankommen und sich intern entwickeln sollen

Von José A. Amesty R. -Übersetzung: Margit Streblow, 28.10.2019

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/analyse/231820/neoliberalismus-lateinamerika-fiasko

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge