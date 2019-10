Lindsey Graham: ‚Syriens Öl stehlen, um für die US-Besatzung zu bezahlen!‘ – von Daniel McAdams (antikrieg.com)

Senator Lindsey Graham (R-SC) kaut seit dem ersten Vorschlag von Präsident Trump, dass die US-Truppen aus dem Nahen Osten nach Hause kommen sollten, seine Fingernägel herunter. Im Dezember letzten Jahres, als Trump klar machte, dass er die US-Truppenpräsenz in Syrien beenden und die Menschen der Region sich um ihre eigenen Probleme kümmern lassen wollte, wandte sich Graham an eine entgegenkommende Presse (über das vermeintliche ideologische Spektrum hinweg), um den Präsidenten zu prügeln, zu verdammen und zu bedrohen, weil er überhaupt auf einen derartigen Gedanken gekommen war.

27.10.2019

