Journalist Max Blumenthal am 25.10. festgenommen und wegen eines „Übergriffs“ in einem politischen Fall angeklagt. 2 Tage lang in Zellen und Käfigen festgehalten“. Nach Freilassung droht jetzt Gerichtsverfahren. (shadowproof.com)

Aus dem Englischen:

Von April bis Mai umzingelten Anhänger des Putschversuchs von Juan Guaido in Venezuela die venezolanische Botschaft in Washington, DC. Sie verübten verbale und körperliche Übergriffe gegen das Schutzkollektiv im Botschaftsgebäude, Aktionen, welche die Behörden weitgehend erlaubten.

Blumenthal, der Herausgeber von The Grayzone, berichtete von Antikriegs- und internationalen Solidaritätsaktivisten, die versuchten, die Botschaft vor der rechten Opposition zu schützen.

Laut Grayzone-Reporter Ben Norton „erschien kurz nach 9 Uhr morgens ein Team von Polizeibeamten in Washington DC an Blumenthals Tür, forderte Zutritt und drohte, seine Tür zu stürmen. Eine Reihe von Offizieren hatte Positionen an der Seite seines Hauses eingenommen, als wären sie auf einen Überfall im SWAT-Stil vorbereitet. “

„Blumenthal wurde in einen Polizeiwagen gebracht und schließlich ins Zentralgefängnis von DC gebracht, wo er zwei Tage lang in verschiedenen Zellen und Käfigen festgehalten wurde“, berichtete Norton . „Er wurde zusammen mit anderen Insassen über fünf Stunden in einem solchen Käfig an Händen und Füßen gefesselt. Seine Bitte um einen Anruf wurde von der Polizei und den Strafverfolgungsbeamten abgelehnt, wodurch ihm der Zugang zur Außenwelt effektiv verwehrt wurde. “

Die gegen Blumenthal erhobene Anklage wegen Körperverletzung beruht auf einem mutmaßlichen Vorfall am 7. Mai, der sich vor mehr als fünf Monaten ereignete.

Naylet Pacheco, eine 58-jährige Anhängerin der Opposition, sagte der Polizei, sie habe den Hinterausgang der venezolanischen Botschaft „bewacht“. Sie war eine von mehreren Personen, die versuchten, zu verhindern, dass Lebensmittel und Wasser an Aktivisten in der Botschaft geliefert wurden.

Sie beschrieb Code Pink anscheinend als die „Aktivistengruppe, die den venezolanischen Präsidenten unterstütze und illegal in der venezolanischen Botschaft lebt“.

Ben Rubinstein, der Bruder des MintPress News-Journalisten Alex Rubinstein, war seinerzeit in der Botschaft, um bei der Lieferung von Lebensmitteln zu helfen. Pacheco, die Anhängerin der Opposition behauptet, Rubinstein und Blumenthal seien zu einem Hinterausgang gekommen, und Rubinstein habe gesagt: „Oh! Bist du es wieder? “Und trat ihr dann in den Bauch. Sie behauptet, Blumenthal habe sie dann „mehrmals“ in den Bauch getreten. Sie schrie angeblich um Hilfe.

Einer der Anhänger der Opposition hat angeblich ein Video von Pachecos vermeintlichen Angreifern aufgenommen, als sie gingen. Die Polizei behauptet, Pacheco habe Rubinstein und Blumenthal anhand des Videos „eindeutig identifiziert“.

Pacheco ging am 8. Mai zum George Washington University Hospital, aber bei einer Röntgen- und CT-Untersuchung wurden keine Knochenbrüche oder inneren Blutungen festgestellt.

Die Washington Post veröffentlichte am 9. Mai eine Geschichte, in der der mutmaßliche Vorfall erwähnt und Pacheco zitiert wurde. Pacheco sagte der Post etwas anderes. Sie sagte, sie sei „gegen eine Wand gedrückt und von mehreren Männern getreten“ worden. Es gebe keine Erwähnung, in den Bauch getreten worden zu sein.

Ein von der Post veröffentlichtes Zitat von Pacheco wurde aus dem Spanischen übersetzt. Sie benötigte einen spanischen Übersetzer, als sie der Polizei ihren Bericht über den mutmaßlichen Vorfall übermittelte. Es ist unklar, ob sie Englisch versteht oder spricht.

Ben Rubinstein sagte gegenüber The Grayzone: „Die Oppositionsmitglieder haben diese Lügen über Max (Blumenthal) erfunden, und ich weiß, dass sie lügen, und sie benutzen offensichtlich die Regierung und die Polizei als Mittel, um sich zu rächen.“

Er wurde am 9. Mai des „Überfalls“ angeklagt und sein Fall ist vor dem DC Superior Court noch anhängig.

Brian Becker, der nationale Direktor der Antikriegs-ANSWER-Koalition, war in der venezolanischen Botschaft anwesend, um die Beschützer der Botschaft zu unterstützen. Er war Zeuge des Verhaltens von Unterstützern der Opposition als Reaktion auf den Solidaritätsaktivismus von Code Pink und anderen Gruppen und lieferte einen gewissen Kontext.

Erschreibt. „Botschaftsschützer waren in der venezolanischen Botschaft, die Eigentum von Venezuela ist, dem rechtmäßigen Eigentümer des Gebäudes. Wir veranstalteten dort Solidarität-Events für Frieden und gegen die gegen Venezuela verhängten Wirtschaftssanktionen und den Versuch, venezolanische Staatsgüter, einschließlich seiner Botschaft, zu stehlen und sie einer nicht gewählten Gruppe zu übergeben, die die Vereinigten Staaten als neue Regierungsmacht in Venezuela ausgewählt hatten “, so Becker.

Becker erklärte weiter: „Die Anhänger von Juan Guaido belagerten das Gebäude auf koordinierte Weise und verübten gewaltsame Angriffe auf das Gebäude, verwüsteten das Gebäude, brachen in das Gebäude ein und attackierten körperlich Menschen, die sich außerhalb des Gebäudes befanden, einschließlich meiner selbst. “

„Dies geschah zu jeder Tages- und Nachtzeit mit der offensichtlichen Unterstützung und Komplizenschaft verschiedener US-Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der Polizeibehörden des US-Außenministeriums.“

„Während sie in diese gewaltsamen Übergriffe verwickelt waren, die auftauchten, um die Menschen in der venezolanischen Botschaft zu unterstützen, haben sie auch alles in ihrer Macht Stehende getan, um zu verhindern, dass Lebensmittel von außen zu den damaligen Menschen gebracht wurden in der Botschaft leben “, fuhr Becker fort.

Alex Rubinstein twitterte : „Als ich in der venezolanischen Botschaft belagert wurde, wurde mein Bruder wegen falscher Anschuldigungen festgenommen, er habe eine ältere Frau brutal geschlagen, als er versuchte, Essen zu bringen. Ich wusste damals, dass es eine politische Verfolgung war. Jetzt wurde der Journalist Max Blumenthal wegen des gleichen Vorfalls verhaftet. “

Das Internationale Komitee der National Lawyers Guild verurteilte die gegen Blumenthal erhobene Anklage.

„Wir schließen uns Blumenthal an und stellen fest, dass seine Verhaftung einige Stunden nach der Veröffentlichung eines Berichts der Grayzone über die Finanzierung der USAID durch Lobbyisten für die venezolanische Opposition stattgefunden hat“, erklärte die NLG IC. „Es scheint auch eine Form der Vergeltung zu sein, die sowohl gegen Aktivisten des Botschaftsschutzes als auch gegen kritische Journalisten wegen ihrer Ablehnung der rechtswidrigen Intervention der USA in Venezuela, der Unterstützung eines Putschversuchs und einseitiger wirtschaftlicher Zwangssanktionen gegen das Land praktiziert wird.“

In einer Geschichte von Leonardo Flores berichtete The Grayzone, dass USAID 41,9 Millionen US-Dollar von der Entwicklungshilfe nach Zentralamerika umgeleitet habe, um die Gehälter von Juan Guaidos Lobbyistenteam zu bezahlen, das sich für die Beeinflussung der US-Außenpolitik einsetzt.

Die NLG IC fuhr fort: „Die Verhaftung von Blumenthal ist auch nicht unabhängig von der globalen Politik der US-Regierung zu Sanktionen, Unterdrückung und Regimewechsel. Die USA verhängen völkerrechtlich verbotene einseitige Zwangsmaßnahmen gegen Venezuela, Kuba, Iran, Nicaragua und andere Nationen.

„Sie stellen ein ernstes Risiko für die nationale Souveränität und die internationale Rechtsstaatlichkeit dar. Indem sie ganzen Ländern Armut und Benachteiligung auferlegen, berauben sie Millionen von Menschen ihrer grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte.“

