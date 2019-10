Die Anti-Chávez-Rechtsgruppe, Grupo Berlin Venezuela kündigt an: „Protest gegen Chavismo, Sao Paulo Forum und Puebla Gruppe“ – Wir appellieren für Solidarität mit der Regierung von Präsident Nicolas Maduro und dem Kampf für soziale Gerechtigkeit in ganz Lateinamerika (Hände weg von Venezuela)

Die Anti-Chávez-Rechtsgruppe, Grupo Berlin Venezuela, hat für diesen Samstag, den 2. Oktober von 16 bis 18 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin, einen „Protest gegen Chavismo, Sao Paulo Forum und Puebla Gruppe“ gefordert.

In der Flugblatt steht:

…Es sind Gruppen, die geschaffen wurden, um die Instabilität und die Zerstörung unserer Länder zu fördern.

Es handelt sich um Gruppen, die Korruption fördern, um Mittel zu erhalten.

Lassen Sie uns ihre Handlungen und Manipulationen ablehnen.

„Lateinamerikanischer Freund“ ist der Moment der Vereinigung.

Wir müssen unsere Länder mit Kohärenz und Moral verteidigen.

Unser Land und seine Ressourcen werden auf Organisationen verteilt, die nicht über die gute Zukunft unserer Region wachen.

Lateinamerika ist es wert.

Lasst uns zeigen, dass unser Land uns interessiert…

Unsere Gruppe Hände weg von Venezuela trifft sich wie jeden Samstag von 14 bis 16 Uhr am Brandenburger Tor.

Wir appellieren an Ihre Anwesenheit und Ihre Solidarität, der rechtmäßigen Regierung von Präsident Nicolas Maduro nachdrücklich ihre Unterstützung zu zeigen und den Kampf für soziale Gerechtigkeit auf unserem lateinamerikanischen Kontinent zu unterstützen.

