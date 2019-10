Deutschland auf Aufholjagd (I) – globale Aufholjagd bei den strategisch wichtigen Cloud-Diensten (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Mit der Präsentation des staatlich geförderten Vorhabens „Gaia-X“ startet Berlin am heutigen Dienstag seine globale Aufholjagd bei den strategisch wichtigen Cloud-Diensten. Weder Deutschland noch ein anderer europäischer Staat verfügt über einen global konkurrenzfähigen Cloud-Anbieter, obwohl das junge Geschäftsfeld nicht nur Milliardengewinne verspricht, sondern auch für die künftige High-Tech-Industrie als unverzichtbar gilt. Deutsche Unternehmen und Behörden werden bislang vor allem von Amazon oder von Microsoft versorgt, obwohl US-Regierungsstellen grundsätzlich auf Daten zugreifen dürfen, die bei US-Konzernen gespeichert sind. Experten warnen darüber hinaus, die deutsch-europäische „Abhängigkeit von wenigen Cloud-Anbietern“ könne in der transatlantischen Rivalität „als Druckmittel“ eingesetzt werden. Um dem zu entkommen, soll „Gaia-X“ nun eine eigenständige Cloud-Infrastruktur in der EU schaffen. Den Kern bilden Spitzenkonzerne der deutschen Industrie von Siemens bis hin zur Deutschen Telekom. Die Initiative wird heute vom Bundeswirtschaftsminister vorgestellt.

