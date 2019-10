Bodo Ramelow im Wahlkampf: „Die DDR war eindeutig kein Rechtsstaat. Der Begriff „Unrechtsstaat“ aber ist für mich persönlich unmittelbar und ausschließlich mit der Zeit der Nazi-Herrschaft und dem mutigen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seiner Verwendung des Rechtsbegriffs „Unrechtsstaat“ in den Auschwitz-Prozessen verbunden.“

„Die DDR war eindeutig kein Rechtsstaat. Der Begriff „Unrechtsstaat“ aber ist für mich persönlich unmittelbar und ausschließlich mit der Zeit der Nazi-Herrschaft und dem mutigen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seiner Verwendung des Rechtsbegriffs „Unrechtsstaat“ in den Auschwitz-Prozessen verbunden.“

Es gibt allerdings noch andere, weniger schöne frühere Zitate von Ramelow.

