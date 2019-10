AUFSTEHEN – Demokratie statt Lobbykratie – Wie schaffen wir Steuergerechtigkeit für alle?! Mo 4. Nov. 2019

Am Montag, den 04. November 2019 findet die nächste größere Aufstehen Veranstaltung in Berlin statt. Wir wollen Aufstehen für mehr Demokratie und mehr Steuergerechtigkeit. Dazu werden wir am kommenden Montag gemeinsam diskutieren – mit Fabio De Masi (Abgeordneter im Bundestag für DIE LINKE). Du bist herzlich eingeladen mit uns gemeinsam den Abend zu einem ganz besonderen zu machen.

Hier nochmal alle Details zusammengefasst:

Wann: Montag 04. November 2019

Uhrzeit: 18.30 – 20.30 Uhr (Einlass 18.00 Uhr)

Wo: Hellenische Gemeinde, Mittelstr. 33, 12167 Berlin

Kosten: Die Veranstaltung ist Kostenfrei (Freiwillige Spenden sind willkommen)

Anmeldung: Du benötigst keine Anmeldung

Es erwartet dich eine Podiumsdiskussion mit moderierten Fragen. Dabei werden wir der Frage nachgehen: Wie sorgen wir für mehr Steuergerechtigkeit und eine Politik, die sich wieder nach den Interessen der Mehrheit richtet? Eingeladen und für die Moderation Vertreten ist Marius Fischer (Aufstehen Berlin). Am Ende der Veranstaltung hast du die Möglichkeit deine Fragen zu stellen und mit uns zu diskutieren und dich für unsere landesweite Aufstehen AG Demokratie und Lobbyismus einschreiben zu lassen. Das nächste Treffen für die Arbeitsgruppe wird auf der Veranstaltung bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. Du kannst uns jetzt schon dabei unterstützen die Veranstaltung so richtig groß zu machen. Im folgenden Link findest du die Facebookveranstaltung: https://www.facebook.com/e vents/380333816249922 . Teile diesen einfach auf Facebook mit Freunden, und in deinen Lokalen Gruppen damit wir so viele Leute wie nur möglich erreichen die mit uns gemeinsam Aufstehen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge