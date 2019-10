Orwell und Huxley hatten BEIDE Recht, sagt Pink Floyd Mitbegründer Roger Waters in Unterstützung des Journalisten Julian Assange. (RT)

Ob George Orwell oder Aldous Huxley die Welt von heute besser vorhersagten, angesichts der Tatsache, dass die Mainstream-Medien die Notlage von Julian Assange ignorieren? Beide hatten Recht, sagte der frühere Pink Floyd-Frontmann Roger Waters zu RT.

„Orwell und Huxley stritten sich immer darum, wer die beste Vorstellung davon hatte, wie die Schreckensvision der Zukunft aussehen könnte,“ sagte Waters und fügte hinzu „Ich denke, wir haben viel von beidem.“

„Wir haben den Orwellschen staatlichen Überwachungs- Albtraum ‚Big Brother‘, den wir vor zwei Tagen im Amtsgericht Westminster erleben konnten,“ erklärte er und bezog sich dabei auf die Entscheidung von Richterin Vanessa Baraitser, die einen Antrag auf einen dreimonatigen Aufschub im US-Auslieferungsverfahren abgelehnt hatte. Die Anwälte von Assange argumentierten, dass sie mehr Zeit brauchen, um eine Verteidigung vorzubereiten. Und Unterstützer*innen erklärten, im amerikanisch-britischen Auslieferungsabkommen von 2003 sei festgelegt, dass die Auslieferung verweigert werden müsse, wenn es sich bei dem Vergehen, für das die Auslieferung gefordert wird, um eine politische Anschuldigung handele.

Die Welt, die George Orwell in „1984“ beschreibt, ist eine Welt der Massenüberwachung und Paranoia, eine Welt, in der jedermann vom Staat auf der Straße wegen eines Gedankenverbrechens verhaftet werden kann und dann verschwindet.

Andererseits beschreibt Aldous Huxley in seiner Schreckensvision „Schöne neue Welt“ eine Gesellschaft in der Zukunft, in der Massenunterhaltung und die leichte Verfügbarkeit von Genussmitteln Dissens praktisch unmöglich machen.

„Man muss nur mal auf die Straße schauen und die Leute sehen, mit ihren Stöpseln in den Ohren, die wie tot vorbeigehen … und die Tatsache, dass dieser Journalist von unserer Regierung ermordet wird, überhaupt nicht wahrnehmen. “ Dabei bezog sich der Pink Floyd-Frontmann auf die Vorwürfe von UN-Sonderberichterstatter für Folter Rechtsprofessor Nils Melzer, dass Großbritannien, die USA und Schweden gegen ihrer Verpflichtungen aus der UN-Konvention gegen Folter verstoßen.

https://www.rt.com/news/471936-julian-assange-orwell-huxley-waters/?fbclid=IwAR2jlLTPmNX2dWyhu7u0SkYYdnKFYW-aVNRYradJNRIsuya4pm8YE-cYs7I

