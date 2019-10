Gorbaschow: „Das Ziel der Sanktionspolitik, die Deutschland unterstützt, ist es, Russland zu bestrafen. Will Deutschland Russland bestrafen? „Das russische Volk (bestrafen), das bei der Befreiung der Bevölkerungen Europas, darunter auch der Deutschen, vom Hitler-Regime, unfassbare Opfer erlitten hat.

Michail Gorbatschow, der ehemalige Staatschef der UdSSR, hat Deutschland nahe gelegt, sich die Vergangenheit in Erinnerung zu rufen und an die aktuellen russisch-deutschen Beziehungen zu denken. Er rief die beiden Staaten dazu auf, sich bei der Wiederherstellung normaler Verhältnisse Mühe zu geben.

„Das Ziel der Sanktionspolitik, die Deutschland unterstützt, ist es, Russland zu bestrafen. Will Deutschland Russland bestrafen? Denken Sie über diese Worte nach (…) Die Deutschen wollen die Russen bestrafen“, so Gorbatschow. „Das russische Volk (bestrafen), das bei der Befreiung der Bevölkerungen Europas, darunter auch der Deutschen, vom Hitler-Regime, unfassbare Opfer erlitten hat. Die Russen, die vor 30 Jahren menschliches Mitempfinden gezeigt haben und dem starken Wunsch der Deutschen, in einem einheitlichen Land zu leben, entgegengekommen sind“

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20191028325922120-beziehungen-berlin-moskau-gorbatschow-rat/

