„US-Truppen bleiben in Syrien, um ‚das Öl zu behalten“ (The Grayzone / dtsch: Caitlin Johnstone

The Grayzone hat einen ausgezeichneten neuen Artikel mit dem Titel „US-Truppen bleiben in Syrien, um ‚das Öl zu behalten‘ – und haben bereits Hunderte deswegen getötet“. Darin werden die vielen Gelegenheiten beschrieben, wie die Trump-Administration offen zugegeben hat, dass sie US-Truppen in Syrien hält, um die Ölfelder der Nation zu kontrollieren, so dass die syrische Regierung sie nicht zur Finanzierung von Wiederaufbaubemühungen verwenden kann.

hier english im Original

https://thegrayzone.com/2019/10/23/us-troops-staying-syria-oil/

hier in deutscher Übersetzung

https://caitlinjohnstone.com/2019/10/25/we-want-to-keep-the-oil/

