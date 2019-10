Wahlen in Uruguay – Frente Amplio führt in Umfragen und will Fortsetzung der Politik der letzen 15 Jahre – Rechter, neoliberaler Block will politische Wende

Vor dem Hintergrund massivster Proteste gegen die rechte Regierung in Chile und den zeitgleichen Stichwahlen in Argentinien, haben die Wahlen in Uruguay eine große Bedeutung.

Allen Umfragen zufolge ist der Kandidat für die „Frente Amplio“ (Breite Front) Daniel Martínez derjenige, der das Wahlkampf mit 34 bis 40 Prozent der Präferenzen anführt, gefolgt vom Hauptkandidaten der Opposition, Luis Lacalle Pou, Mitglied der Nationalpartei und Sohn des ehemaligen Präsidenten Luis Alberto Lacalle, der nach den Umfragen zwischen 22 und 26 Prozent bekommen könnte.

Der linke Block, angeführt von der Breiten Front, will die Fortsetzung der wirtschaftlichen Linie der letzten fünfzehn Jahre die offensichtliche Erfolge aufweist, die von mehreren internationalen Organisationen anerkannt wurden. Ein rechter Block, angeführt von der Nationalpartei, der eine Steueranpassung von 1 Milliarde Millionen Dollar, wofür die vielen der in jüngster Zeit geförderten Sozialpolitiken demontieren werden müssten.

Kandidat Daniel Martínez von der Frente Amplio (FA) schlägt vor, die derzeitige Wirtschaftspolitik, einschließlich des Wachstums, fortzusetzen, mit der es gelungen ist in den vergangenen 14 Jahren die Armutsquote von 40 Prozent auf etwas mehr als 7 Prozent zu senken und die Obdachlosigkeit fast zu beseitigen.

