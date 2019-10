US-Truppenstärke im Nahen und Mittleren Osten seit Mai um 14.000 Mann auf 74.000 erhöht – Trumps Versprechen von Truppenabzug ist eine Täuschung.

Trumps jüngstes Versprechen, „die Truppen nach Hause zu bringen“ ist eine Täuschung. In einer Pressemitteilung des Pentagon vom 11. Oktober wurde verkündet, dass die USA die Truppen im Nahen Osten seit Mai um 14.000 Mann erhöht hat. In der Region waren bereits 60.000 Soldaten stationiert, was im September als langfristige „untere Grenze“ bezeichnet wurde. Die neuen Einsätze haben also die Gesamtzahl der US-Truppen in der Region auf rund 74.000 erhöht.

14.000-15.000 (plus 8.000 aus anderen NATO-Ländern) in Afghanistan; etwa 7.000, hauptsächlich US Navy, in Bahrain; 280 in Ägypten; 5.000 bis 10.000 im Irak, hauptsächlich auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asad in der Provinz Anbar; 2.800 in Jordanien (einige wurden möglicherweise in den Irak verlegt); 13.000 in Kuwait, viertgrößten ständigen US-Basis nach Deutschland, Japan und Südkorea; eine hundert in Oman; mindestens 13.000 in Katar, wo das Pentagon gerade für die Erweiterung der Al Udeid Air Base, der regionalen Besatzungszentrale des US-Zentralkommandos, 1,8 Milliarden US-Dollar genehmigt hat; etwa 3.500 in Saudi-Arabien, davon 500 im Juli und 2.500 seit September; 1.000 – 2.000 in Syrien, von denen ein Teil jetzt zunächst nach Irak verlegt wurde; 1.750 auf den Luftwaffenstützpunkten Incirlik und Izmir in der Türkei; und mehr als 5.000 in den VAE,hauptsächlich auf der Al Dhafra Air Base.

