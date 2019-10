Anläßlich der militärischen Eskalation in Chile – So., 27.10., 16.00 Uhr Brandenburger Tor (Chile Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e.V.)

seit einigen Tagen demonstrieren auch in Berlin hunderte vorwiegend chilenische Jugendliche und chilenische Organisationen gegen die Verhängung von Ausgangssperre und – erstmals seit dem Ende der Pinochet-Diktatur 1989 – die massive Militärpräsens in den Straßen aller größeren Städte in Chile.

Wir rufen alle Freunde, Genossinnen und Genosinnen für ein fortschrittliches Chiles auf, die Proteste des chilenischen Volks gegen diesen Akt der Repression durch den rechtsgerichteten Präsidenten Sebastian Pinera auch im Ausland zu unterstützen. Längst richten die Proteste nicht mehr nur gegen die – mittlerweile zurückgenommene – Benzinpreiserhöhung um 4 Cent, sondern gegen die gravierende soziale Ungleichheit im Land, ein Resultat des neoliberalen Systems in Chile auf der Grundlage der nach wie vor bestehenden Verfassung von Pinochet aus dem Jahr 1980. Mindestens 17 Tote sind seit letzter Woche zu beklagen.-

Wir rufen Euch deshalb auf, am kommenenden Sonntag, 27.10.19 um 16.00h mit uns am Brandenburger Tor Solidarität und Präsens mit dem chilenischen Volk zu zu zeigen und die hiesigen Proteste zu unterstützen.

Chile Freundschaftsgesellschaft

Salvador Allende e.V.

Nachrichten:

https://cooptv.wordpress.com/2019/10/25/noticias-sobre-chile-24-de-octubre-2019/

