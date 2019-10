Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag hat der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja seine Kollegen im Zusammenhang mit Syrien zur Rede gestellt. Der Westen will aus seiner Sicht Russland nur belehren, etwas zu tun oder nicht, statt selbst etwas zur Stabilisierung der Lage zu unternehmen.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20191025325906401-nebensja-gibt-deutschem-kollegen-kontra/

