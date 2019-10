„Montagskino“ am 4. November um 19 Uhr mit dem Film „Leningrader Sinfonie” im KOHTAKTbI-Domizil in Berlin

KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V.

Feurigstr. 68, 10827 Berlin

(am S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke S 1)

„Leningrader Sinfonie”

UdSSR 1957, 90’, Regie: Sachar Agranenko, dt. Synchronisation

Im Sommer 1942 durchbricht der Flieger Poljakow den deutschen Blockadering um Leningrad und bringt die Partitur von Schostakowitschs siebter Sinfonie ins Funkhaus. Das Orchester hat nur noch 16 Musiker, aber dennoch können die Menschen in Leningrad am 9. August die Uraufführung der Sinfonie erleben. Die Radioübertragung in der gesamten Sowjetunion begründete den Erfolg der „Leningrader Sinfonie“. Dieser Spielfilm schildert die historischen Ereignisse bis zum Tag der Uraufführung in der belagerten Stadt.

Wir bitten um Anmeldung per Email info@kontakte-kontakty.de, Telefon: 78 70 52 88 oder Fax: 78 70 52 89

KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V.

D-10827 Berlin Feurigstraße 68

Telefon: +49-30 78 70 52 88 Fax: 78 70 52 89

info@kontakte-kontakty.de

http://www.kontakte-kontakty.de

