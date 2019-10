Im Gespräch mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu dankte der Kurdenkommandeur Mazlum Abdi Moskau für den Waffenstillstand in Syrien. Die kurdische Miliz SDF werde die syrischen und russischen Truppen unterstützen.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/93868-kurdenfuhrer-bedankt-sich-bei-putin/

