Führende SPD-Vertreter haben angesichts der türkischen Invasion in Syrien scharfe Maßnahmen gegen den NATO-Partnerstaat gefordert. Vorschläge, die von den Sozialdemokraten kamen, waren unter anderem ein NATO-Ausschluss und Wirtschaftssanktionen.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/93890-drohung-mit-nato-ausschluss-spd/

