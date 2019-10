„Absurd“ – Politikwissenschaftler zu AKK-Vorschlag einer internationalen Sicherheitszone in Syrien (Sputniknews)

Wenig Ahnung von der Situation in Syrien attestiert der Experte für Internationale Beziehungen Prof. Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Türkei sei nach der Einigung mit Russland nicht auf die Unterstützung europäischer Nato-Partner angewiesen. Zum Vorstoß der CDU-Chefin, der russisch-türkischen Einigung von Sotschi und den Entwicklungen im Norden Syriens hat Sputnik Prof. Gerhard Mangott um eine Einschätzung gebeten.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20191023325900419-akk-sicherheitszone-in-syrien/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge