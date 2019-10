Viele Jahre lang stilisierte Roland Berger seinen Vater zum Nazi-Opfer. In Wahrheit jedoch hat er von Arisierungen profitiert – und die NSDAP gefördert.

weiterlesen hier:

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/der-selbstbetrug-roland-berger-sein-nazivater-und-die-schuld-der-deutschen-wirtschaft/25114278.html?ticket=ST-43727206-3ObrzTg5lHj34YTbpu5D-ap3

