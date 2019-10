Evo Morales erneut zum Präsidenten Boliviens gewählt

Boliviens Präsident hat sich am Donnerstag nach der ersten Runde zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt nachdem amtlich bekundet ein Vorsprung von 10% für den Sieg erreicht wurde.

Evo Morales sagte in einer live auf Twitter übertragenen Pressekonferenz, er hätte die nötigen Stimmen gegen den Rivalen Carlos Mesa, um nicht in eine zweite Runde zu gehen.

Nach Angaben des Bolivianischen Obersten Wahlgerichts (TSE) führt Morales die Wahlen am Sonntag mit 46,83% der Stimmen an, während sein Hauptgegner 36,7% hat, wobei mehr als 98% der Stimmen gezählt werden.

Die TSE gibt den Sieg an einen Kandidaten, der mindestens 50% plus 1 hat, oder 40% mit einem 10-Punkte-Vorteil gegenüber dem zweitplatzierten Kandidaten in der ersten Runde.

