Nächstes Jahr, Ende Mai 2020, feiern wir den 10. Geburtstag des Internationalen Uranium Film Festivals(link is external) in Rio de Janeiro. Deshalb wollen die Initiatoren des Festivals, Marcia Gomes de Oliveira und Norbert Suchanek die besten atomaren Filme und ihre Filmemacher der vergangenen zehn Jahre nach Rio de Janeiro bringen.

weiterlesen hier:

https://uraniumfilmfestival.org/de/10-jahre-uranium-film-festival-in-rio?fbclid=IwAR0JQ3zzRj9da0p8ZkKhRf5RLHCOT-WjgEimDvXkYRtQLJ3HbnY4YbOUdA4

