Zehntausende Regierungsanhänger demonstrieren in der südkoreanischen Hauptstadt, um ihre Unterstützung für den inzwische zurückgetretenen Justizminister von Präsident Moon Jae-in zu demonstrieren

Zehntausende Regierungsanhänger versammelten sich am vierten Samstag in Folge in der südkoreanischen Hauptstadt, um ihre Unterstützung für den umstrittenen Justizminister von Präsident Moon Jae-in zu demonstrieren, der in einen explosiven politischen Skandal verwickelt ist, der die Nation erschütterte und polarisierte. Inzwichen musste der Minister Justizminister zurücktreten.

Die Demonstranten trugen Transparente und Schilder mit der Aufschrift „Protect Cho Kuk“ und besetzten wie in den vergangenen Wochen eine Straße vor der Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks Seoul. Sie drückten ihre Wut über das aus, was die Staatsanwaltschaft als übermäßige Untersuchung ansah, um den Minister Cho Kuk einzuschüchtern, dessen Pläne zur Reform des Justizsystems des Landes die Einschränkung der Strafverfolgungsbefugnisse beinhalten.

Aber in einem Land, das mit zunehmender Ungleichheit zu kämpfen hat und in dem Kinder in einem hart umkämpften Schulumfeld arbeiten, hat die Kontroverse um Cho einen Nerv getroffen.

Der südkoreanische Präsident versprach, das Vertrauen der Öffentlichkeit in Fairness und Gerechtigkeit wiederherzustellen, nachdem er 2017 eine Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, um seinen korrupten konservativen Vorgänger Park Geun-hye zu ersetzen.

Jüngste Umfragen zeigen, dass die Popularität von Moon auf den niedrigsten Stand seit seinem Amtsantritt gesunken ist, eine alarmierende Entwicklung für die Liberalen vor den entscheidenden Parlamentswahlen im April.

