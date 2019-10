Trumps gefakter, vorgetäuschter Rückzug aus einem permanten Krieg (counterpunch.org)

Am Montag, dem 7. Oktober, zogen die USA 50 bis 100 Soldaten aus Stellungen in der Nähe der syrischen Grenze zur Türkei ab, und zwei Tage später marschiere die Türkei in Rojava ein, die de facto autonome kurdische Region im Nordosten Syriens. Trump spricht sich jetzt für einen vorübergehenden, Waffenstillstand aus. In einem Sturm aus Tweets und Erklärungen hat Donald Trump seine chaotische taktische Verlegung von US-Truppen in Syrien als eine Anzahlung für sein endloses Versprechen dargestellt, die US-Streitkräfte aus den endlosen Kriegen im Nahen Osten zurückzuziehen.

Am 16. Oktober nutzte der US-Kongress mit einem seltenen parteiübergreifenden Votum von 354/60 die schwachen politischen Ergebnisse von Trumps durcheinandergebrachter Politik und verurteilte den Abzug der US-Truppen als Verrat an den Kurden, als Schwächung der Glaubwürdigkeit der USA, als Lebensader für ISIS. und als ein politisches Geschenk an Russland, China und den Iran.

Dies ist jedoch derselbe Kongress, der niemals die Integrität aufbrachte, um über die schicksalhafte Entscheidung zu debattieren oder abzustimmen, US-Truppen in Syrien in die Gefahr zu schicken. Diese Abstimmung erfüllt immer noch nicht die verfassungsmäßige Pflicht des Kongresses, zu entscheiden, ob US-Truppen bei illegalen Militäreinsätzen in Syrien ihr Leben riskieren sollen, was sie dort tun sollen oder wie lange. Mitglieder des Kongresses beider Parteien sind sich weiterhin einig, dass sie ihre verfassungsmäßige Autorität in Bezug auf die illegalen Kriege der USA beschämend sind.

Trumps jüngstes Versprechen, „die Truppen nach Hause zu bringen“, wurde in einer Pressemitteilung des Pentagon vom 11. Oktober sofort als leere Rhetorik entlarvt und es wurde verkündet, dass die Trump-Administration ihre Truppeneinsätze im Nahen Osten seit Mai tatsächlich um 14.000 Mann erhöht hat. In der Region waren bereits 60.000 Soldaten stationiert, was der Congressional Research Service im September als langfristige „Basislinie“ bezeichnete. Die neuen Einsätze haben also die Gesamtzahl der US-Truppen in der Region auf rund 74.000 erhöht.

Die genaue Anzahl der US-Truppen in jedem Land ist schwer zu ermitteln, zumal das Pentagon 2017 die Veröffentlichung seiner Truppenstärke in Afghanistan, Irak und Syrien eingestellt hat. Dies sind die genauesten und aktuellsten Berichte des Kongressforschungsdienstes. Bisherige Zahlen, die wir gefunden haben:

14.000-15.000 (plus 8.000 aus anderen NATO-Ländern) in Afghanistan; etwa 7.000, hauptsächlich US Navy, in Bahrain; 280 in Ägypten; 5.000 bis 10.000 im Irak, hauptsächlich auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asad in der Provinz Anbar; 2.800 in Jordanien (einige wurden möglicherweise in den Irak verlegt); 13.000 in Kuwait, der viertgrößten ständigen US-Basis nach Deutschland, Japan und Südkorea; ein paar hundert im Oman; mindestens 13.000 in Katar, wo das Pentagon gerade eine Erweiterung der Al Udeid Air Base, der regionalen Besatzungszentrale des US-Zentralkommandos, um 1,8 Milliarden US-Dollar genehmigt hat ; etwa 3.500 in Saudi-Arabien, davon 500 im Juli und 2.500 seit September; 1.000 – 2.000 in Syrien, wer kann

oder nicht wirklich verlassen werden; 1.750 in den Luftwaffenstützpunkten Incirlik und Izmir in der Türkei; und mehr als 5.000 in den VAE,hauptsächlich auf der Al Dhafra Air Base.

Was die Beendigung der Kriege angeht, die all diese Kräfte führen oder unterstützen, eskalierte Trump 2017 die Bombardierung Afghanistans, des Irak und Syriens durch die USA, und diese Bombenkampagnen schießen ungeachtet der Friedensgespräche mit den Taliban und der Siegeserklärungen über den Islamischen Staat weiter . US-Luftkriege sind häufig verheerender als Bodenkriege, insbesondere für Zivilisten .

Zwischen 2001 und Oktober 2018 warfen die USA und ihre Verbündeten mehr als 290.000 Bomben und Raketen auf andere Länder. Dieser Terrorregen hat nicht aufgehört, denn laut US- Luftwaffenstatistik haben die USA von November 2018 bis September 2019 weitere 6.811 Bomben auf Afghanistan und 7.889 auf den Irak und Syrien abgeworfen.

In Trumps ersten 32 Monaten im Amt ist er dafür verantwortlich, 17.100 Bomben und Raketen auf Afghanistan und 48.941 auf den Irak und Syrien abgeworfen zu haben, was einem Durchschnitt von Bomben oder Raketen alle 20 Minuten entspricht. Trotz seines endlosen Versprechens, diese Kriege zu beenden, hat Trump stattdessen mehr Bomben und Raketen auf andere Länder abgeworfen als auf Bush II und Obama zusammen.

Als der US-Kongress schließlich das War Powers Act ausrief, um die US-Streitkräfte aus dem von Saudi-Arabien geführten Jemen-Krieg herauszulösen, legte Trump ein Veto gegen die Gesetzesvorlage ein. Das US-Repräsentantenhaus hat diese Bestimmung jetzt dem Gesetzentwurf für die Militärausgaben für das Geschäftsjahr 2020 der NDAA beigefügt, aber der Senat hat dem noch nicht zugestimmt, und Trump könnte einen

anderen Weg finden, ihn auszuschließen.

Selbst als Trump Schienen gegen den militärisch-industriellen Komplex argumentierte, dass es „Krieg mag “ und wenn es manchmal so klingt als sei es aufrichtig sein Wunsch, diese Kriege zu beenden, stellte Führungskräfte aus dem Komplex ein um seine Außen- und Militärpolitik zu betreiben. Sein erster Verteidigungsminister war General Dynamics-Vorstandsmitglied und pensionierter General James Mattis. Dann holte er Patrick Shanahan, den Senior Vice President von Boeing, als amtierenden Verteidigungsminister und jetzt den Raytheon-Lobbyisten Mike Esper als Verteidigungsminister.

Außenminister Pompeo machte sein Vermögen als Mitbegründer von Thayer Aerospace. Trump rühmt sich, der beste Waffenverkäufer überhaupt zu sein, und wirbt mit seinen milliardenschweren Geschäften dafür, dass das repressive saudische Regime die Waffen erhält, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Jemen zu begehen.

Und doch ist der Rückzug aus endlosen Kriegen ein Versprechen der Trump-Kampagne, das die Amerikaner im gesamten politischen Spektrum hofften, er würde es wirklich erfüllen. Tragischerweise hat sich Trumps Versprechen, die „verrückten, endlosen Kriege “ zu beenden, wie „den Sumpf trockenzulegen“ und andere Beifallsprüche als ein weiterer zynischer Trick dieses überaus zynischen Politikers und Betrügers erwiesen.

Die banale Binsenweisheit, die letztendlich Trumps Außenpolitik bestimmt, ist, dass Taten mehr sagen als Worte. Hinter der Nebelwand von Trumps wechselnden Glaubensbekenntnissen zu beiden Seiten in jeder Frage belohnt er immer die Reichen und Mächtigen. Seine Freunde in der Rüstungsindustrie sind keine Ausnahme.

Nüchterne Überlegungen lassen uns zu dem Schluss kommen, dass Trumps endlose Versprechen weder die endlosen Kriege beenden werden, die er geführt und noch eskaliert hat, noch die neuen verhindern werden, die er gegen Nordkorea, Venezuela und den Iran angedroht hat. Es liegt also an uns allen, den Schrecken, die Sinnlosigkeit und die Kriminalität der Kriege zu erfassen, die drei aufeinanderfolgende US-Regierungen der Welt zugefügt haben, und wirksame politische Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu beenden und neue zu verhindern.

Wir brauchen auch Hilfe von legitimen Vermittlern der Vereinten Nationen und gegenseitig vertrauten Dritten, um politische und diplomatische Lösungen auszuhandeln, die US-Führer, die von tief verwurzeltem Militarismus und anhaltenden Illusionen globaler militärischer Dominanz geblendet sind, nicht alleine erreichen können.

In der realen Welt, die immer noch jenseits der Fantasiewelt von Trumps widersprüchlichen Versprechungen existiert, werden wir die Truppen auf diese Weise nach Hause bringen.

Artikel von: MEDEA BENJAMIN – NICOLAS JS DAVIES

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher. Nicolas JS Davies ist Autor für Consortium News und Forscher bei CODEPINK sowie Autor von Blood On Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge