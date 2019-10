Nach gescheiterter Syrienpolitik bleibt Israel als US-Trigger (RT Deutsch)

von Zlatko Percinic

Teil 1

Die seit 2011 verfolgte Politik der Zerstörung Syriens und der versuchte Sturz von Präsident Baschar al-Assad wurde vor allem durch den Iran und Russland aufgehalten. Die letzte vom Westen unterstützte Bastion musste sich nun dem Druck der geopolitischen Realität beugen.

https://deutsch.rt.com/meinung/93759-nach-gescheiterter-syrienpolitik-bleibt-israel/

Teil 2

Der Rückzug der US-Soldaten aus den kurdischen Gebieten in Nordsyrien folgt einem Muster, das sich im Operationsgebiet des United States Central Command (CENTCOM) vollzieht. Die Realität zwingt das einst wichtigste Kommando der US-Vormachtstellung zur Kurskorrektur.

https://deutsch.rt.com/meinung/93779-nach-gescheiterter-syrienpolitik-bleibt-israel-teil2/

