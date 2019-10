Gipfel Russland-Afrika: Kehrt ein alter Freund zurück? (RT Deutsch)

Russland ist wieder in Afrika aktiv. Das bestätigt das beispiellose Gipfeltreffen, das am 23. und 24. Oktober in Sotschi stattfinden wird. Obwohl Russlands Einfluss in Afrika noch relativ gering ist, sehen die einstigen Kolonialmächte den neuen Konkurrenten mit Argwohn.

Am 23. und 24. Oktober findet in Sotschi das Russland-Afrika-Forum statt, bei dem erstmals bis zu 3.000 Wirtschafts- und Regierungsvertreter aus afrikanischen Ländern mit ihren russischen Kollegen über Investitionen und gegenseitigen Handel diskutieren werden. In den letzten 17 Jahren ist der russische Handelsumsatz mit den Ländern des afrikanischen Kontinents um das 13-Fache gestiegen und beläuft sich heute auf mehr als 20 Milliarden Dollar.

Beispiellos ist auch die Repräsentanz des Gipfeltreffens – es werden 44 der 56 eingeladenen höchsten Staats- und Regierungschefs in der russischen Schwarzmeerstadt erwartet. Das Ereignis sei beispiellos und werde ein Meilenstein sein, sagte der russische Präsident Wladimir Putin im Vorfeld.

Ihm zufolge besteht die Idee dieser Veranstaltung seit Langem, aber es brauchte Zeit und viel Vorbereitungsarbeit, bis der Gipfel „zum Ausgangspunkt für den Aufbau einer fairen Partnerschaft auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem praktischem Interesse wurde“.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/afrika/93810-gipfel-russland-afrika-kehrt-ein-alter-freund-zurueck/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge