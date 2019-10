Evo Morales zum vierten Mal in Folge zum Präsidenten Boliviens gewählt. Opposition erkennt knappes Wahlergebnis nicht an. Morales verurteilt Putschversuch gegen ihn.

Der Präsident Boliviens, Evo Morales , prangerte am Mittwoch an, dass ein Staatsstreich gegen ihn im Gange sei, der von der rechten Opposition inszeniert wird , und erklärte sein Engagement für die Verteidigung der Demokratie.

„Ich prangere vor dem bolivianischen Volk und der Welt an, dass ein Staatsstreich im Gange ist“, sagte Morales in einer Ansprache an ausländische und nationale Medien.

Am Montagnachmittag gab die Oberste Wahlbehörde bekannt, dass nach Auszählung von über 95 Prozent der gültigen Stimmen Morales mit 10,14 Prozent Vorsprung die notwendige Mehrheit erreicht. Die aktualisierten Zahlen: Morales 46,86 Prozent, Mesa 36,72 Prozent. Die restlichen Kandidaten blieben weit unter der Zehnprozentmarke. Das bedeutet, dass Morales zum vierten Mal in Folge in den Präsidentenpalast einzieht. Dieser wiederum hatte die offizielle Auszählung nicht anerkannt und sie als Betrug bezeichnet.

„Ich fordere internationale Organisationen auf, die Demokratie zu verteidigen“, sagte der Präsident, der am Mittwoch nach den Wahlen im Land vor den Medien erschien.

Quellen:

https://www.pagina12.com.ar/226623-elecciones-en-bolivia-evo-morales-alcanza-los-votos-para-gan

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-morales-golpe-estado-democracia-defensa-20191023-0011.html

https://amerika21.de/2019/10/232957/bolivienwahlen2019

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge