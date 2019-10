Am 24.10.2019 um 18.00 Uhr wird im ND-Gebäude

Franz Mehring Platz 1, Seminarraum 1,

Dokumentarfilm über alle wichtigen Bereiche der DDR.

Im Anschluss beantworten namhafte DDR-Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Recht, Außenpolitik, Militär, Kultur und Sport vom Präsidium Fragen des Publikums.

Veranstalter:

Mütter gegen den Krieg Berlin Brandenburg unterstützt

von GBM, GRH, Freidenker, ISOR und KPD Berlin

