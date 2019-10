Absichtserklärung zwischen der Russischen Föderation und der Republik Türkei über Syrien im Wortlaut – 22. Oktober 2019

Während der gemeinsamen Presseerklärung des Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, und des Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, erläuterten der Außenminister der Russischen Föderation, Sergej Lawrow, und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu den Text der nach den Verhandlungen der Staatschefs verabschiedeten Absichtserklärung zwischen der Russischen Föderation und der Republik Türkei.

Der Präsident der Russischen Föderation V. V. Putin und der Präsident der Republik Türkei R. T. Erdogan stimmten dem Folgenden zu.

1. Die beiden Seiten bekräftigen ihre Verpflichtung, die politische Einheit und territoriale Integrität Syriens sowie die Bereitstellung der türkischen nationalen Sicherheit zu bewahren.

2. Sie unterstreichen ihre Entschlossenheit, den Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen zu bekämpfen und separatistische Bestrebungen des syrischen Territoriums entgegenstellen.

3. In diesem Zusammenhang wird der derzeitige Status Quo im Bereich der Operation Quelle des Friedens zwischen Tel Abyad und Ras Al Ain mit einer Tiefe von 32 km beibehalten.

4. Beiden Seiten bestätigten die Bedeutung des Abkommens Adana, die Russische Föderation wird die Umsetzung der Adana Vereinbarung heute erleichtert.

5. Ab 23. Oktober 2019 um 12:00 Uhr werden Einheiten der russischen Militärpolizei und des syrischen Grenzdienstes auf der syrischen Seite der syrisch-türkischen Grenze außerhalb des Gebiets der Operation Quelle des Friedens eingeführt. Sie werden den Abzug von CBS-Einheiten und ihrer Rüstung 30 km von der syrisch-türkischen Grenze erleichtern, die am 23. Oktober 2019 innerhalb von 150 Stunden nach 12:00 Uhr abgeschlossen sein sollte. Ab diesem Zeitpunkt werden gemeinsame russisch-türkische Patrouillen bis zu einer Tiefe von 10 km von der Grenze im Westen beginnen und östlich des Einsatzgebietes „Quelle des Friedens“ mit Ausnahme der Stadt Kamyshly.

6. Alle CBS-Einheiten und ihre Waffen werden aus Manbij und Tal Rifat abgezogen.

7. Beide Parteien treffen die erforderlichen Maßnahmen, um das Eindringen terroristischer Elemente zu verhindern.

8. Es werden gemeinsame Anstrengungen unternommen, um die sichere und freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen zu erleichtern.

9. Es wird ein gemeinsamer Überwachungs- und Überprüfungsmechanismus eingerichtet, um die Umsetzung dieses Memorandums zu überprüfen und zu koordinieren.

10. Beide Seiten werden im Rahmen des „Astana-Mechanismus“ weiterhin an einer politischen Lösung des Syrienkonflikts arbeiten und die Aktivitäten des Verfassungsausschusses unterstützen.

Quelle:

http://kremlin.ru/supplement/5452

