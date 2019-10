Protest gegen die Regierung der SEBASTIAN PIÑERA, Chile 21. Oktober 2019 , Brandenburger Tor, Berlin um 19 Uhr

In der vergangenen Woche hatten die Schüler und Schülerinnen in Santiago de Chile den Protest gegen steigende Preise im Öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt begonnen. Tausende von Menschen schlossen sich mit Aktionen des Zivilen Ungehorsams an.

Seit nun 2 Tagen haben sich Hunderttausende angeschlossen, es geht nicht mehr nur um die 4 Cent Erhöhung für den öffentlichen Nahverkehr, sondern aus den Protesten ist ein Kampf gegen das gesamte neoliberale System Pineras, der Erbe der Pinochet Diktatur und seine Verfassung von 1980 geworden. Die Menschen protestieren gegen gegen das private Rentensystem, das marode Gesundheitswesen, von Bildung als Ware, das neoliberale Rentensystem und Arbeitsrecht mit extremer Ausbeutung breiter sozialer Schichten.

An diesem Wochenende gab es eine Welle von Protesten in ganz Chile und die Regierung antwortete mit Gewalt, Repression und einer Ausgangssperre für Santiago, Concepción und Valparaíso.

Die Ausrufung des Ausnahmezustands und die Entsendung des Militärs auf die Straßen geschah in Chile zuletzt während der Diktatur Pinochets zwischen 1973- 1989!!!!

Wir, die in Berlin lebenden Chilenen und Chileninnen und die Völker in aller Welt solidarisieren sich mit dem gerechten Kampf der auf den Straßen und in denWohngebieten mit Töpfen “bewaffneten“ Männer, Frauen und Kinder, die gemeinsam für ein gerechtes, solidarisches Chile einstehen.

KUNDGEBUNG MONTAG, 21 OKTOBER 2019, 19.00 UHR TREFFEN WIR BRANDENBURGER TOR IN BERLIN

KOMMT ALLE!!!

