US-Liedermacher David Rovics singt auf der Kundgebung „Hände weg von Venezuela“ am 19. Oktober 2019

David Rovics, Singer/Songwriter und politischer Aktivist, gilt als der US-amerikanische Billy Bragg und als Nachfolger von Pete Seeger. Seine Texte rütteln auf, reißen mit und überzeugen durch fundierte Analyse der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse.

Das Gesamtwerk von David Rovics umfasst mehr als 200 Lieder, die sich mit verschiedenen politischen Themen beschäftigen. Zuletzt trat er New York während der Aktionstage gegen Kriege & Umweltzerstörung vom 22. -24.9. auf. Link

Mehr Videos und Fotos hier:

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung19.10.19.html

