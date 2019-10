Wahl des südamerikanischen Landes ist ein herber Rückschlag für die USA und ihre Verbündeten, darunter Deutschland

Trotz der schweren innenpolitischen Krise und harscher Kritik meist westlicher Staaten ist die Regierung von Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag für den Zeitraum ab Januar 2020 in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt worden.

https://www.heise.de/tp/features/105-Stimmen-fuer-Venezuelas-Aufnahme-in-UN-Menschenrechtsrat-4559537.html

