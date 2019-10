zur Info zwei Zeitungsartikel aus MAZ und PNN zu aktuellen US-Truppentransporten durch Brandenburg:

Da die Truppentransporte nachts fahren sollen und kein Zwischenstopp in Brandenburg geplant ist, wird es mit einer zu organisierenden Protestaktion schwierig.

Dennoch sollten wir nicht schweigend darüber hinwegsehen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge