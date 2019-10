Ukrainischer Regierungschef spricht bei Neonazi-Konzert von der Bühne: „Danke, dass es euch gibt!“ (RT Deutsch)

Kein Geringerer als der ukrainische Premierminister Alexei Gontscharuk erwies der rechtsradikalen Metal-Band Sokira Peruna („Axt des Perun“, Perun ist der Donnergott des altslawischen heidnischen Pantheons) bei deren Konzert im Lokal „Docker Pub“ in der Landeshauptstadt Kiew am Sonntag die Ehre. Er hielt von der Bühne eine freundliche Ansprache an alle Anwesenden. Die Opposition fordert nun seinen Rücktritt.

Neben der sogenannten „Anti-Terror-Operation“ (ATO) der ukrainischen Regierung gegen ihr eigenes Volk im Südosten des Landes verherrlicht die Band in ihren Texten unverblümt den Nationalsozialismus, den italienischen Faschismus, zitiert Benito Mussolini, propagiert White-Power-Gedankengut und verwendet offen faschistische Parolen.

Der Schlagzeuger wurde für einen Angriff auf die Brodski-Synagoge in Kijew verurteilt. Der als „Bilodub“ (dt. etwa „Eichenweiß“) bekannte Frontmann der Band unterhält außerdem enge Verbindungen zur ebenfalls offen neofaschistischen paramilitärischen Terrorgruppierung „Freiwilligenregiment Asow“, deren Ausbildungslager für Kinder und Jugendliche er besucht, sowie zur politischen Partei „Nationalkorps“ mit derselben Gesinnung.

Ferner nimmt er an Aktionen von Neonazis teil: So hängte „Bilodub“ im Jahr 2015 zusammen mit Aktivisten des „Rechten Sektors“ auf dem Haus des ermordeten ukrainischen Journalisten, Regierungskritikers und Buchautors Oles Busina eine „Gedenktafel“ zu Ehren seiner mutmaßlicher Mörder Andrei Medwedko und Denis Polischtschuk auf.

https://de.rt.com/206l



