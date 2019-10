Freedom Rider: Trump, Obama und Syrien – von Margaret Kimberley (BlackAgendaReport.com)

.

Ob aus Versehen oder mit Absicht, Donald Trump steht vor dem qualvollen langsamen Untergang von Barack Obamas illegalem und unmoralischem Plan, die syrische Regierung mit Hilfe dschihadistischer Terrorarmeen zu stürzen.

„Die unipolare Welt existiert nicht mehr.“

Donald Trump offenbart mehr Widersprüche als vielleicht jeder Präsident in der modernen Geschichte. Er ist auf diesen oder einen anderen Job absolut unvorbereitet, da er als Immobilienentwickler weitaus weniger erfolgreich war, als er behauptete. Er zeichnet sich nur dadurch aus, dass er für sich wirbt und sich mit dem dunklen Eingeweiden des weißen US-Amerikas identifiziert. Diese Eigenschaften, kombiniert mit Korruption und Inkompetenz der Demokratischen Partei, brachten ihn an die Präsidentschaft.

Möglicherweise hat er jedoch versehentlich ein Verbrechen eines angeseheneren Vorgängers rückgängig gemacht. Die Komplikationen in Syrien sind das direkte Ergebnis der Regimewechsel-Politik von Barack Obama. Obama und seine Kohorte in der NATO, den Golfmonarchen und Israel nutzten den Rückgriff auf humanitäre Interventionen, um die syrische Regierung mit der unverzichtbaren Hilfe dschihadistischer Vertreter zu stürzen. Das Ergebnis war der Tod einer halben Million Menschen und die Vertreibung von weiteren Millionen als Flüchtlinge.

Es ist immer schwierig festzustellen, was Trump vorhat und was er zufällig erreicht. Sein Versprechen, die USA an die erste Stelle zu bringen fand großen Anklang bei den weißen Wählern. Seine Wahl ist ein Beweis dafür, dass die Verbindung seiner Wählerschaft zur Republikanischen Partei wenig mit der Unterstützung von Interventionen und endlosen Kriegen zu tun hat. Seine Behauptung, er würde US-Truppen aus Syrien abziehen, wurde vom Duopol der Kriegspartei und ihren Freunden in den Unternehmensmedien abgelehnt und nicht von den Massen, die oft als seine „Basis“ bezeichnet werden.

„Die Komplikationen in Syrien sind das direkte Ergebnis der Politik des Regimewechsels von Barack Obama.“

Die Menschen, die Obama direkt oder stillschweigend die Genehmigung zur Zerstörung einer souveränen Nation erteilt haben, behaupten nun, dass Trump die Erlaubnis benötigt, bevor er der Türkei grünes Licht für die Invasion in Nordsyrien gibt. Die Wut über seine impulsive Entscheidung entlarvt die Heuchelei der Demokratischen Partei und könnte Syrien auf den Weg zum Frieden gebracht haben.

Die Geschichte der Kurden ist kompliziert, und selbst Menschen, die sich für sachkundig halten, spielen mit ihrer Geschichte. Die Mainstream-Medien helfen jedoch dabei, die Öffentlichkeit zu desinformieren, indem sie behaupten, dass Trump Verbündete verrät oder Wladimir Putin damit ein Geschenk macht. Die Türkei ist ein Mitglied der NATO und ein wichtiger Verbündeter der USA. Die Kurden haben auf das falsche Pferd gesetzt und sind nun gezwungen, die Hilfe der syrischen Regierung anzunehmen, die als einzige Einheit nach internationalem Recht entscheiden kann, was dort passiert.

Diese Kontroverse beweist nicht nur, dass der Twitter-Präsident nicht weiß, was er tut, sondern dass die Vereinigten Staaten, die in der Region nachgeben, kein gewünschtes Ergebnis mehr erzielen können. Eine Militärmacht kann in den Irak eindringen und willige Stellvertreter sind immer zu finden. Aber Baschar al-Assad ist immer noch der syrische Präsident und Russland, der Iran und China sind Kräfte, mit denen man rechnen muss und die näher sind als je zuvor. Die unipolare Welt existiert nicht mehr.

„Die Kurden haben auf das falsche Pferd gesetzt und sind nun gezwungen, die Hilfe der syrischen Regierung anzunehmen.

Es ist nur ein Teil der Geschichte, darauf hinzuweisen, dass das Trump-Team besonders unfähig ist. Die Krokodilstränen der Demokraten über die Kurden sind Teil ihrer Bemühungen, Trump zu untergraben, während sie weiterhin dieselbe Kriminalität betreiben, die beide Parteien praktizieren. Kein einziger Kritiker der Demokratischen Partei hat die Prämisse des US-Imperialismus je in Frage gestellt, die die Kurden und die Syrer an diesen Punkt gebracht hat. Barack Obama hatte bessere Manieren, mehr Intelligenz und die richtigen Leute. Er gewann einen Friedensnobelpreis und tötete Tausende von Menschen, und Jahre später sind nur sehr wenige bereit, auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Natürlich liegt Verantwortung für sein Fehlverhalten auch bei ihnen und bei der New York Times, bei der Washington Post, bei CNN-, MSNBC- und demokratische Präsidentschaftskandidaten würden unter großen Druck geraten, wenn sie sich jemals gegen die Kriegsführung der USA aussprechen würden.

Während die Demokraten ihre pantomimenhafte Besorgnis um die Kurden vorführten, wurde gleichzeitig ein Jubiläum gefeiert, das ewige Schande bedeuten sollte. Am 14. Oktober 2011 wurde auf Befehl von US-Präsident Obama ein fünfzehnjähriger US-amerikanischer Staatsbürger namens Abdulrahman al-Awlaki durch einen Drohnenangriff ermordet. Sein Vater, der US-amerikanische Staatsbürger, Anwar al-Awlaki, hatte zwei Wochen zuvor dasselbe Schicksal erlitten. Trumps Wut, Bigotterie, Inkompetenz und verrückte Twitter-Postings sind von weit geringerer Bedeutung als die Aktionen eines US-Präsidenten und einer Liste von zu Tötenden.

„Kein einziger Kritiker in der Demokratischen Partei hat je die Prämisse des US-Imperialismus in Frage gestellt, die die Kurden und die Syrer an diesen Punkt gebracht hat.“

Trump mag ehrlich sein, wenn er sagt, dass er US-Truppen aus der Region entfernen will, aber seine Gegner werden ihn auf Schritt und Tritt verurteilen. Er kann nicht gelobt werden, weil er sich dem Konzept verschrieben hat, dass Amerika, die USA „an erster Stelle“ steht und somit die Kontrolle über den Rest des Planeten hat.

Seine Kritiker mögen in einer Hinsicht recht haben. Die russische Diplomatie gewinnt langsam, aber sicher über die US-amerikanische Starrsinnigkeit. Natürlich hasst keiner der Trump-Hasser ihn aus den richtigen Gründen. Denn zunächst einmal steht die USA für nichts anderes als Aggression.

Quelle:

https://blackagendareport.com/freedom-rider-trump-obama-and-syria

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge