US-Truppen haben sich angesichts der türkischen Militäroffensive zurückgezogen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, seine Soldaten patrouillierten zwischen syrischen Streitkräften und dem türkischem Militär. Die Kurden setzen auf die Hilfe von Damaskus.

