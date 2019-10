Lichtblick in Ecuador

Die exzessiven neoliberalen wirtschaftspolitischen Massnahmen der ecuadorianischen Regierung unter dem korrupten Verräter Präsidenten Lenín Moreno führten zu massiven Protesten im ganzen Land. Die unter massgeblicher Leitung des CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), einem Bündnis der indigenen Bevölkerung Ecuadors, geführten Proteste erzwangen die Rücknahme des vom IWF verordneten Spar-Diktats.

Ecuadorianische Regierung gibt nach größten Massenprotesten der Geschichte nach :

https://deutsch.rt.com/amerika/93554-ecuador-regierung-gibt-nach-grossten/

Weitere Hintergrund Informationen:

Der Volksaufstand in Ecuador:

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ausland/pala1911.html

Zwischen Zynismus und Opportunismus bleibt die Würde:

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ausland/pala1912.html

Der Ecuadorianische Staat zensiert Pressenza Radio International:

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ausland/pala1912.html

