Krieg in Syrien schneller beendet als erwartet?

(Deutsche Zusammenfassung eines Artikels auf der US-Internetseite Zero Hedge

Zero Hedge berichtet über die „atemberaubende Entwicklung“ in der strategisch wichtigen nordsyrischen Stadt Manbidsch. „Das Pentagon hat bestätigt, dass eine geplante Übergabe an russische Streitkräfte während eines türkischen Militärangriffs auf die Region im Gange ist. Und dies Stunden nachdem Präsident Trump twitterte, dass Assad „natürlich die Kurden schützen will“ und dass das Problem den lokalen Mächten überlassen werden sollte.

Zero Hedge zitiert Newsweek: „Das US-Militär hat einen hastigen Abzug aus Syriens nördlicher Stadt Manbidsch begonnen und wird Russland helfen, sich dort zu etablieren, mitten in einem türkischen Versuch, kurdisch geführte, vom Pentagon unterstützte Kämpfer an diesem strategischen Ort zu besiegen.“

Laut Newsweek sei klar, dass die rasante Entwicklung durch maßgebliche russische Deals zwischen allen Parteien vorangetrieben wird, überraschenderweise auch mit den USA: „Ein hochrangiger Pentagon-Beamter erzählte Newsweek, US-Personal, das „länger in der Gegend war, habe den russischen Streitkräften geholfen, zügig durch zuvor unsichere Gebiete zu navigieren“.

Der Sprecher der US-Koalition hat den Newsweek-Bericht weitgehend bestätigt und den „bewussten Abzug“ aus Manbidsch und Nordostsyrien angekündigt: „Wir sind raus aus Manbidsch“.

Zero Hedge geht davon aus, dass es pro-türkischen Kräften nicht gelingen werde, die Stadt einzunehmen und Erdogan sei möglicherweise von Anfang an in die russischen Pläne eingeweiht gewesen.

„Die US-Streitkräfte hatten den verbündeten SDF-Truppen geholfen, Manbidsch zu verwalten, seit sie 2016 die gemischte, mehrheitlich arabische Stadt vom ISIS befreit hatten.

Es ist bemerkenswert, dass Präsident Trump anscheinend die schnelle Übergabe an russische und syrische nationale Streitkräfte angeordnet hat, was dem nun über achtjährigen Krieg ein schnelleres Ende bringen dürfte als erwartet.

Inzwischen scheint, nach fünf Jahren, Raqqa auch wieder unter syrischer Regierungskontrolle zu stehen.

Dies alles in dem Augenblick, in dem das Weiße Haus Sanktionen gegen die Türkei wegen der „destabilisierenden Maßnahmen“ im Zusammenhang mit ihrer „Operation Quelle des Friedens“ in Nordostsyrien genehmigte.“

