Erklärung des US-Friedensrates – Alle ausländischen Mächte, die Syrien besetzen, müssen das Land sofort verlassen!

Respektieren Sie Syriens nationale Souveränität und territoriale Integrität!

Der US-Friedensrat verurteilt nachdrücklich den illegalen Einmarsch der türkischen Streitkräfte nach Syrien der mit Zustimmung der Trump-Administration erfolgte unter direkter Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts.

Unmittelbar nach dem Einmarsch der Türkei trat das US-amerikanische Kriegs-Establishment, Republikaner und Demokraten, in einen umfassenden Angriff gegen Trumps Entscheidung an, die US-Streitkräfte aus Syrien zurückzuziehen, und nannte dies eine Katastrophe für die US-Außenpolitik. Laut New York Times vom 14. Oktober hiess es: „Mr. Trump sagt, seine Entscheidung, US-Truppen abzuziehen, sei Teil seiner Bemühungen, die Vereinigten Staaten aus den „endlosen Kriegen“ im Nahen Osten und anderswo zu befreien. „Für die New York Times und viele anderen politischen Kreisen in den USA stellt die Flucht der USA aus ihren vielen Abenteuern im Ausland eine ernsthafte Bedrohung für das parteiübergreifende Engagement für die US-Politik der globalen „Full Spectrum Dominance“ dar.

Trotz des öffentlichen Aufschreis und der Opposition beider Parteien ist uns klar, dass Trumps Plan, die US-Streitkräfte aus Syrien zurückzuziehen, nichts damit zu tun hat, die USA aus „endlosen Kriegen“ zu befreien, wie der türkische Überfall gezeigt hat. Im Gegenteil, die Zustimmung der Trump-Administration zum türkischen Einmarsch ist ein klares Zeichen für das Scheitern der US-Regimewechselpolitik in Syrien und stellt einen letzten Versuch der US-Regierung dar, das syrische Territorium zu teilen, in der Hoffnung auf eine dauerhafte militärische Präsenz für die USA und ihre NATO-Verbündeten auf syrischem Boden. Es scheint, dass der eigentliche Plan der Trump-Administration darin besteht, die US-Besatzungstruppen in Syrien durch die türkischen (NATO-) Streitkräfte zu ersetzen, angetrieben von Trumps Wunsch, die wachsende Antikriegsstimmung in den USA vor den Wahlen im Jahr 2020 zu unterdrücken.

Die Leitmedien sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie Krokodilstränen für die syrischen Kurden vergossen haben. In den vergangenen Tagen haben die Medien im ganzen Land die Öffentlichkeit mit einem Sperrfeuer bombardiert, das die Entscheidung von Trump, „die Kurden zu verraten“, moralisch zu verurteilen sei, ohne zu erwähnen, dass die USA und andere imperialistische Mächte seit mehreren Jahrzehnten direkt für das Leiden des kurdischen Volk sverantwortlich waren, nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak, im Iran und in der Türkei.

Was die syrischen Kurden anbelangt, so nahmen die Entscheidungsträger in den USA keinerlei Rücksicht auf die Lage der Kurden. Sie dienten ihnen lediglich als praktisches Instrument, um die Bemühungen der USA zur Teilung Syriens voranzutreiben. Die USA versuchten, Versöhnungsprozesse zwischen den Kurden und der syrischen Regierung zu blockieren und zu untergraben.

Diese Bemühungen wurden jedoch am vergangenen Sonntag zunichte gemacht, als die kurdischen Streitkräfte schließlich ein Abkommen mit der syrischen Regierung unterzeichneten, das es der syrisch-arabischen Armee ermöglichte, in die nordkurdischen Gebiete des Landes vorzurücken. In dem erwähnten Artikel der New York Times heißt es: „Die kurdisch geführte Miliz erklärte, die syrische Regierung habe die Pflicht, die Grenzen des Landes zu schützen und die syrische Souveränität zu wahren.“

Abgesehen von neuen Sabotagenakten durch die US-Kriegstreiber könnte dieses Abkommen der letzte Nagel im Sarg der US-Politik in Syrien sein. Dies wird es dem syrischen Volk erstmals seit 2011 ermöglichen, sich zur Verteidigung seiner nationalen Souveränität und der territorialen Integrität seines Landes zusammenzuschließen.

Jetzt hängt alles davon ab, wie hartnäckig die Trump-Administration und die türkische Regierung das besetzte syrische Territorium halten werden. Die USA und die Türkei können sich entweder an das Völkerrecht und die UN-Charta halten und Syrien verlassen, oder sie können dem syrischen Volk und insbesondere den syrischen Kurden schwere Verluste zufügen, wenn sie ihr imperialistisches Projekt in Syrien fortsetzen.

Es ist unsere gemeinsame Verantwortung in der US-Friedensbewegung, eine nationale Kampagne zur Unterstützung des syrischen Volkes zu organisieren und den vollständigen Abzug aller Besatzungstruppen aus Syrien zu fordern.

Überlassen Sie Syrien dem syrischen Volk!

Erklärung des Exekutivkomitees des US-amerikanischen Peace Council

14. Oktober 2019

