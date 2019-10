Der britische Oppositionsführer Corbyn und der US-Präsidentschaftskandidat Sanders erklären ihre Solidarität mit Protestierenden in Ecuador

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn und der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders haben Solidaritätsbekundungen an die Protestierenden in Ecuador gesandt, vor dem Hintergrund der jüngsten Protesten gegen den IWF , die die Regierung erfolgreich dazu gezwungen haben, ein umstrittenes Sparmaßnahmen-Dekret abzuschaffen.

„Lassen Sie uns jenen Menschen in Ecuador unsere Solidarität erklären, die sich gegen das aussprechen, was der IWF mit ihrer Wirtschaft und ihrem Volk tut“, sagte der linke Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf einer Kundgebung vor Anhängern.

Der progressive Präsidentschaftskandidatin Bernie Sanders unterstützt ebenfalls die Bewegung in Ecuador. „Ich begrüße die von Ureinwohnern geführte Basisbewegungen in Ecuador, die der Unterdrückung standhielten und die Sparagenda des IWF blockierten. Wirtschaftseliten setzen sich weltweit für Sparmaßnahmen ein und machen das Leben der Werktätigen unerträglich. Die USA sollten aufhören, dies zu unterstützen “, sagte Sanders in einem Tweet.

Der von indigenen Gruppen geführten Anti-Austeritätsbewegung in Ecuador gelang es, die Regierung zu zwingen, das Dekret 883 zu streichen, mit dem Treibstoffsubventionen gestrichen wurden und das laut Protestierenden einen enormen Anstieg der Lebenshaltungskosten ausgelöst hätte. Das Dekret wurde im Rahmen eines Wirtschaftspakets gemäß den Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) im Rahmen eines Darlehensgeschäfts in Höhe von 4 Mrd. USD erlassen.

Obwohl die Regierung gezwungen war, das Dekret zurückzunehmen, besteht sie auf der Behauptung, der frühere linke Präsident Rafael Correa habe den Aufstand inszeniert.

Sowohl Sanders als auch Corbyn haben sich vehement gegen Sparmaßnahmen in ihren eigenen Ländern ausgesprochen. Sanders unterstreicht die zunehmende Ungleichheit in den USA und fordert eine universelle, öffentlich finanzierte Gesundheitsversorgung.

In der Zwischenzeit hat Corbyn die Verstaatlichung öffentlicher Versorgungsunternehmen und Investitionen in den öffentlichen Wohnungsbau zu einem zentralen Thema im Vorfeld einer möglichen Wahl gemacht, die voraussichtlich nach dem Stichtag für den Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober stattfinden wird.

Quelle:

https://www.telesurenglish.net/news/Jeremy-Corbyn-Bernie-Sanders-Back-Ecuador-Anti-IMF-Protests-20191015-0002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=14

