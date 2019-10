Am Dienstag teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit, dass die Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad die Stadt Manbidsch unter ihre Kontrolle genommen hatten. Die russische Militärpolizei, die in engem Kontakt zu den türkischen Truppen ist, patrouilliert Vororte der Stadt entlang der Trennlinie zwischen der türkischen und der syrischen Regierungsarmee.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/Ac7A

