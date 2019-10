Nach Verhandlungen zwischen Kurdenmilizen und Damaskus: Stationierung syrischer Truppen nahe der Grenze zur Türkei, um die Offensive Erdogans in Nordsyrien zurückzuschlagen.

Im Norden Syriens hat sich die Lage der Kurdenmilizen seit Beginn der Militäroffensive der Türkei gefährlich zugespitzt. Nun haben die Kurden nach Verhandlungen mit der syrischen Regierung in Damaskus die Zusage von Hilfe durch die syrische Armee im Kampf gegen die Türkei erhalten.

Eine weitere Zuspitzung der Lage in dem Grenzgebiet ist zu erwarten, nachdem jetzt bekannt wurde, dass Damaskus schickt jetzt Truppen in die Region entsendet.

Die Kurdenverwaltung in Nordsyrien hatte zuvor eine Einigung mit Damaskus über eine Stationierung syrischer Truppen nahe der Grenze zur Türkei bekannt gegeben, um die türkische Offensive in Nordsyrien zurückzuschlagen. Dies erklärte die Verwaltung der Kurden am Sonntag auf Facebook.

Die syrische-arabische Armee soll laut der Mitteilung die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), ein Bündnis der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und arabischer Milizen, unterstützen. Ob die Kurden Kompromisse bei ihrer Selbstverwaltung im Norden machen würden, wurde nicht bekanntgegeben.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, dass Damaskus Truppen nach Norden entsende, um sich der Aggression der türkischen Armee entgegenzustellen.

