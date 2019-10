Krieg um Nordsyrien (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Mit einer harschen Erklärung und gewissen Einschränkungen beim Rüstungsexport reagiert die EU auf den Überfall der türkischen Streitkräfte und mit ihnen verbündeter islamistischer Milizen auf Syrien. Wie es in einer gestern von den EU-Außenministern beschlossenen Stellungnahme heißt, „verurteilt“ die Union die türkische Militäroperation, bekennt sich zur „Souveränität des syrischen Staates“ und erwähnt zustimmend die Ankündigung mehrerer Mitgliedstaaten – darunter Deutschlands -, „die Genehmigung von Waffenlieferungen an die Türkei zu stoppen“. Die Abwicklung bereits genehmigter Exporte wird nicht in Frage gestellt; dabei beinhaltet sie, wie das Beispiel Bundesrepublik belegt, Rüstungsgüter im Wert dreistelliger Millionensummen. Beobachter stufen den angeblichen Exportstopp offen als „Placebo“ ein. Jenseits dessen zeigt die aktuelle Entwicklung in Syrien das Scheitern der Berliner Politik: Hatte die Bundesrepublik vor Jahren Pläne für den Wiederaufbau des Landes nach einem prowestlichen Umsturz entwickeln lassen, so übt dort heute Russland führenden Einfluss aus, während der Westen abzieht.

Weiterlesen

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8074/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge