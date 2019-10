Gene Sharps neoliberale Farbenrevolutionen – Von der CIA in Harvard und OTPOR gegen die Sowjetunion, Tibet, Jugoslawien, China, Kuba, Venezuela, Iran und Belarus, Ukraine und Georgien

Gekürzte Übersetzung von Heinrich Bücker

https://nonsite.org/article/change-agent-gene-sharps-neoliberal-nonviolence-part-one

Gene Sharp, der „Machiavelli der Gewaltlosigkeit“, wurde mit Recht als „die einflussreichste politische Figur aus den USA, von der Sie noch nie gehört haben“ beschrieben. Sharp 1, der im Januar 2018 verstarb, war ein geliebter, aber „mysteriöser“ intellektueller Riese der gewaltfreien Protestbewegungen, der „Vater des gesamten Feldes der Erforschung des strategischen gewaltfreien Handelns“. 2 Im Laufe seiner Karriere schrieb er mehr als zwanzig Bücher über gewaltfreies Handeln und soziale Bewegungen.

Sein How-to-Pamphlet zur gewaltfreien Revolution: Von der Diktatur zur Demokratie wurde in über dreißig Sprachen übersetzt und wird von Protestbewegungen auf der ganzen Welt zitiert. In den USA werden seine Ideen in großem Umfang durch Aktivisten-Trainingsprogramme und von Gelehrten der Gewaltfreiheit beworben und wurden in den letzten vierzig Jahren von fast jeder größeren Protestbewegung genutzt. 3 Für diese Beiträge wurde Sharp von fortschrittlichen Schwergewichten wie Howard Zinn und Noam Chomsky gelobt, er wurde viermal für den Friedensnobelpreis nominiert und galt als einsamer Friedensprophet, Verfechter der Unterdrückten und Freund der USA. 4

Gene Sharps Einfluss auf die linksgerichteten US-Aktivisten und soziale Bewegungen im Ausland war erheblich. Aber er wird besser verstanden als einer der wichtigsten US-Verteidigungsintellektuellen des Kalten Krieges, als früh-neoliberaler Theoretiker, der sich mit der angeblich inhärenten Gewalt des „zentralisierten Staates“ befasst, und als stiller, aber lebenswichtiger Berater antikommunistischer Kräfte ab den 1980er Jahren.

Mitte der 1960er-Jahre rekrutierte Thomas Schelling, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Nukleartheoretiker, den 29-jährigen Sharp für das Zentrum für internationale Angelegenheiten in Harvard, Bastion der Geheimdienst- und Sicherheitsdienste während des Kalten Krieges. An der Spitze der sogenannten „CIA in Harvard“ standen Henry Kissinger, der künftige nationale Sicherheitsberater McGeorge Bundy und der künftige CIA-Chef Robert Bowie. Sharp hatte diesen Position dreißig Jahre lang inne. Dort entwickelte er mit Mitteln des Verteidigungsministeriums seine Kerntheorie des gewaltfreien Handelns: eine Methode der Kriegsführung, die in der Lage ist, Staaten durch soziale Theaterbewegungen zu kollabieren, um den gemeinsamen Willen aufzulösen, der Regierungen stützt, und das alles ohne direkte Gewalt. Von seinem Posten bei der CIA in Harvard aus forderte Sharp die Verteidigungsführung der USA und der NATO auf, seine Methoden gegen die Sowjetunion anzuwenden.

Das Albert Einstein Institute AEI Gene Sharps hat in den 1980er, 1990er und 2000er Jahren Aktivisten, Entscheidungsträger und Verteidigungspolitiker auf der ganzen Welt in Sharps gewaltfreien Methoden geschult und zahlreiche „Farbrevolutionen“ unterstützt – immer wieder in staatssozialistischen Ländern, deren Regierungen versuchten, sich der Privatisierungs- und Sparpolitik zu widersetzen. Dadurch wurde die Deregulierung des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und den USA vorangetrieben. Der vom Finanzministerium geleitete „Washington Consensus“. Sharps gewaltfreies „Ju-Jitsu“, das von Menschen betrieben wird, erwiesen sich als überraschend effektiv und zeichneten sich als ein mächtiges Waffensystem im Arsenal des US-Regime-Wechsels aus.

Obwohl AEI ein unabhängiger gemeinnütziger Verein war, hatte es bedeutende Verbindungen zur US-amerikanischen Verteidigungs- und Geheimdienstgemeinschaft. Ein bekannter Berater der AEI war Oberst Robert Helvey, ehemaliger Dekan des National Defense Intelligence College. Zu den regelmäßigen Geldgebern von AEI gehörten Agenturen der US-Regierung wie das US-Friedensinstitut, das International Republican Institute und das National Endowment for Democracy.

Herkunft: Gene Sharp bei der CIA in Harvard

Ein spezielles Forschungszentrum wurde für Sharp eingerichtet, das Programm für gewaltfreie Sanktionen in Konflikt- und Verteidigungssituationen..Camelot ist Teil dieser Forschungprojekte, manchmal auch als „Manhattan-Projekt der Sozialwissenschaften“ bezeichnet und plante „Methoden zur Vorhersage und Beeinflussung des sozialen Wandels und des internen Kriegspotenzials“. Die Mission bestand darin, „nichtmilitärische und gewaltfreie Lösungen für internationale Projekte zu finden“ und Durchbrüche in der „Friedensforschung“ zu erzielen . “ 46 Kritiker sagten, Camelot sei tatsächlich“ das auffälligste von mehreren militärisch finanzierten Bemühungen, den politischen Aufstand in den volatilen neuen Nationen der Welt des Kalten Krieges zu erfassen, einzudämmen und zu bekämpfen „und ein Symbol für die Militarisierung der US-amerikanischen Akademie während dieser Epoche. 47

An der Spitze von Camelot stand das Amt des Chief of Psychological Warfare, die Abteilung der Armee die verantwortlich war „für psychologische, politische, Guerilla und ideologischen Kampf.“ 48 Insbesondere war Camelot verantwortlich für das Special Operations Research Office (SORO), eine Abteilung für Psychologische Kriegsführung, deren besondere Arbeit sich „auf Ideen und Doktrin konzentrierte“. Ihre

Mission war es, „die globale Politik zu managen und einen allmählichen, stabilen Wandel hin zu einer US-amerikanischen Weltordnung einzuleiten “durch Forschung zu kommunistisch bedrohten Ländern “.

Es waren die 1960er Jahren, und die sozialen Massenbewegungen brodelten in den USA. Die Bürgerrechts- und Studentenbewegung hatte kleinere, militantere Formationen wie die Black Panthers und den Weather Underground hervorgebracht. Ab 1964 erschütterten jeden Sommer gewalttätige Unruhen mehrere Städte in den USA. Diese Welle des sozialen Aufstands im Inland wurde zunehmend vom Sozialismus und Marxismus inspiriert. Wenn Mario Savio 1964 die Schüler aufgefordert hatte, „ihre Körper in die Zahnräder der Maschine zu werfen“, um sie zum Stillstand zu bringen, sprach Fred Hampton 1969 von Enteignung, Besitz der Produktionsmittel und dem Zusammenschluss von Schwarz und Weiß für die Klassenrevolution. Und dies während der Krieg in Vietnam weiterging,

Im Oktober drangen Demonstranten in die “ CIA in Harvard“ ein. 53 In diesem Monat stürmten Demonstranten vom Campus und aus dem Raum Cambridge das Bürogebäude des Centre for International Affairs und forderten dessen Schließung mit der Begründung, es sei „imperialistisch“, „eine Front der CIA“ und Heimat der „Intellektuellen“ Architekten “des Vietnamkrieges und der Invasion der Dominikanischen Republik 1965. 54 Aktivisten beschuldigten den Advisory Service, das Entwicklungshilfeprogramm des Zentrums, mit „rechten Diktatoren in Pakistan, Indonesien stützte und anderswo zusammenzuarbeiten.“ 55 Sie gaben an, dass die CIA beim Harvard’s Fellows Program „eine fünfte Kolonne von Intellektuellen und Beamten darstellte, die für die US-Außenpolitik eintraten“. Selbst ein sympathischer Historiker des Zentrums musste zugeben, dass die Anschuldigungen „der Wahrheit unangenehm nahe kamen. “ 56

Das eigentliche Crescendo fand jedoch 1971 statt, als die Studenten die CFIA wieder besetzten und einen besonders schädlichen Dokumenten-Cache beschlagnahmten. 60 Es enthielt vertrauliche Protokolle des „Bissell-Treffens“, einer privaten Zusammenkunft von einflussreichen US-Politikern im Januar 1968 im Haus des Council of Foreign Relations. Ein CFIA-Vertreter fungierte als Berichterstatter der Versammlung. 61 Hauptgesprächspartner der Veranstaltung war Richard Bissell, der unter Alan Dulles die stellvertretende Planabteilung der Central Intelligence Agency (DDP) leitete. Die DDP verwaltete verdeckte Operationen – einschließlich der Ermordung von Patrice Lumumba und des Fiaskos der Schweinebucht in Kuba. 62

Die Politik des gewaltfreien Handelns

Gene Sharps Politik der gewaltfreien Aktion wurde allgemein positiv bewertet. The Western Political Quarterly hielt das Buch für „monumental“, und Streitkräfte und Gesellschaft verglichen es mit Adam Smiths “ The Wealth of Nations“. 69 Das Journal of Developing Areas beschrieb es als „das wichtigste, umfassendste und herausforderndste Werk zur Gewaltfreiheit, das in diesem Jahrhundert erschienen ist“. 70

Gene Sharp präsentiert gewaltfreie Aktionen als Kampfstil, den er als „politisches Jujitsu“ bezeichnet – indem er die Energie der stärkeren Gegner gegen sich selbst einsetzt, anstatt sie direkt zu konfrontieren. 79 In der Dynamik des politischen Jujitsu ist die Unterdrückung der Regierung selbst eine Quelle der Macht für Revolutionäre. Wenn Demonstranten eine gewaltfreie Reaktion des Staates provozieren können, könnte diese öffentliche Meinung gegen das Regime gewendet und seine moralische Autorität damit geschwächt werden: „… Gewaltfreiheit hilft, den Gegner durch Repression politisch aus dem Gleichgewicht zu bringen.“ 80

Unabhängig davon, ob nach Sharps Ansicht verfassungsmäßige Demokratien mit dem Feuer spielten, waren die sozialistischen Staaten bereits im Visier. Sharp sah kaum einen Unterschied zwischen vom Volk gewählten demokratischen Sozialisten und bewaffneten kommunistischen Revolutionären. Sharp verbringt ein ganzes Kapitel damit, die „politische Technik“ demokratischer Sozialisten und Kommunisten zu kritisieren, d.h. ihren Fokus auf die Übernahme der Staatsmacht. 100

Die Reagan-Revolution, der kommunistische Rollback und die Albert-Einstein-Institution

Die Einführung von Sharps staatsphobischen, heimlich marktfreundlichen Theorien über den „gewaltfreien sozialen Wandel“ in den 1970er Jahren kam genau zum richtigen Zeitpunkt: Die westlichen Eliten wandten sich allmählich vom „eingebetteten Liberalismus“ ab, dem keynesianischen System des staatlich verwalteten, gewerkschaftlich akzeptierten Kapitalismus, der in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts regiert hatte . 125 Was die Banken anging, so war die US-Arbeiterklasse unter den dynamischen wirtschaftlichen Bedingungen des Nachkriegs New Deal Staates zu mächtig geworden. Die Löhne waren zu hoch, die Gewerkschaften zu stark, die Vorschriften zu kostspielig, die Staatshaushalte zu hoch, die Steuern zu hoch, die postkolonialen Staaten aufgebläht. Und so begann der Übergang zum wirtschaftlichen Neoliberalismus, der von Milton Friedman und den Chicago Boys eingeläutet wurde.

Der Vormarsch des Neoliberalismus war lange, vor allem gekennzeichnet durch die wirtschaftliche Liberalisierung von Pinochets autoritärem Chile nach dem erfolgreichen CIA-Putsch gegen die demokratische sozialistische Verwaltung von Salvador Allende im Jahr 1973. Ein weiterer wichtiger Moment war die „strukturelle Anpassung“ von New York City 1975, als die Gläubiger der Wall Street eine Finanzkrise ausnutzten, um der Stadt ein düsteres Sparpaket aufzuzwingen, das nur wenig Raum liess. 1979 reagierte der Vorsitzende der Federal Reserve, Paul Volker, auf die hohen Löhne, indem er den Leitzins auf 20% anhob und die USA in eine „kalte Badrezession“ stürzte. Es folgten Lohnstopps und Zugeständnisse sowie durchweg

Schuldenkrisen, Die exportorientierte Dritte Welt bietet nützliche Möglichkeiten für eine stärker von Gläubigern getriebene Strukturanpassungspolitik, die die Souveränität untergräbt.

Diese „neoliberale Wende“ ging einher mit einer umstrittenen, neokonservativen Außenpolitik. Die US-Strategie verlagerte sich von der bloßen „Eindämmung“ der kommunistischen Ansteckung zu einem aktiven „Rollback“.

Ein wichtiges Organ der neuen Außenpolitik war das National Endowment for Democracy (NED), eine vom Kongress finanzierte Organisation zur Förderung der Demokratie, die 1983 ins Leben gerufen wurde. „Vieles, was wir heute tun, hat die CIA vor 25 Jahren im Verborgenen getan.“ 129

Im selben Jahr, in dem die NED gegründet wurde, gründete Gene Sharp die Albert-Einstein-Institution (AEI), eine gemeinnützige Organisation, die sich der weltweiten Erforschung und strategischen Nutzung von gewaltfreiem Handeln widmet.

Laut eigenen Jahresberichten hat AEI der Bekämpfung von Diktatoren und der Förderung „demokratischer Freiheiten und Institutionen“ in US-amerikanischen Bündnisstaaten wie Saudi-Arabien, Zaire, Chile, El Salvador oder Guatemala keine Priorität eingeräumt. Diese Länder werden in den AEI-Jahresberichten von zwei Jahrzehnten entweder nie oder nur kurz erwähnt. Vielmehr konzentrierten AEI und seine Mitarbeiter ihre Bemühungen konsequent auf Länder, in denen die politische Führung den geostrategischen Prioritäten der NATO und / oder den von der Weltbank, dem IWF und dem „Washington Consensus“ des US Finanzministeriums vorangetriebenen Programmen zur Wirtschaftsliberalisierung Widerstand leistete: Länder wie die Sowjetunion , Birma, Thailand, Tibet, Jugoslawien, China, Kuba, Venezuela, Iran und Belarus, Ukraine und Georgien nach dem Zusammenbruch. (131) In einigen dieser Fälle führten die in Sharps Methoden trainierten Bewegungen zu gewaltfreien Revolutionen – manchmal auch als „Samtrevolutionen“ oder „Farbrevolutionen“ bezeichnet. Die verräterische Verwendung einer offiziellen Bewegungsfarbe wurde gewährleistet.

Die anvisierten Regime waren in unterschiedlichem Maße korrupt und diktatorisch. Die Bürger hatten allen Grund, sie zu verändern. Aber immer blieben „die sozialen Forderungen nach Brot, Arbeit, effektiven öffentlichen Dienstleistungen, sogar nach einem Ende der Repression der Polizei, die die Menschen auf die Straße trieben“, nach ihrer gewaltfreien Revolution unerfüllt. 132 Vielmehr folgte in den meisten Fällen die Unterwerfung unter eine neoliberale Strukturanpassung: der Verkauf staatlicher Vermögenswerte, die Deregulierung und Privatisierung staatlicher und arbeitnehmereigener Industrien, die Senkung von Steuern, die Rücknahme von Sozialausgaben, die Erzwingung einer straffen Geldpolitik, die Aufhebung von Preiskontrollen, die Aufhebung von Kapitalkontrollen und Zwangsmaßnahmen um Märkte für westliche Investoren zu öffnen und Freihandelszonen einzurichten. Aus diesem Grund würde der spätradikale brasilianische Politikökonom Moniz Bandeira in seinem Abschlussbuch argumentieren: Der Zweite Kalte Krieg: Geopolitik und die strategischen Dimensionen der USA , dass es Gene Sharps Ideen waren, die „im Herzen“ der Änderungspolitik des US-Regimes „Zweiter Kalter Krieg“ lagen. 133

Unter der Regie seines neuen Harvard-Programms veröffentlichte Sharp 1985 ein weiteres bemerkenswertes Buch: „Europa unbesiegbar machen: Das Potenzial ziviler Abschreckung und Verteidigung“. 136 In diesem Buch drängt Sharp die NATO dazu seine Methoden der gewaltfreien Aktion zu ihrer Verteidigungstrategie gegenüber der Sowjetunion und ihren Satelliten anzuwenden. Im Geiste des Rollbacks weist Sharp jedoch auch darauf hin, dass die NATO-Regierungen gewaltfreie Aktionen offensiv einsetzen könnten: Förderung von Nachrichten und Ansichten, die dem Sowjetregime feindlich gegenüberstehen, Übersetzung von Leitfäden zum gewaltfreien Kampf, Verteilung unter der Zielbevölkerung und finanzielle Unterstützung für Oppositionsgruppen . 137 Sharp weist darauf hin, dass die „sprachliche, ethnische und nationale Vielfalt“ der Sowjetunion sie zu einem „fruchtbaren Boden“ für strategische Gewaltfreiheit machen würde – eine seltene Anerkennung der Nützlichkeit vorhandener sozialer Risse für die entropische Dynamik von Gene Sharps gewaltfreiem Handeln. 138 . Der neokonservative außenpolitische Analyst Max Boot schreibt: „Sharp und Ackerman haben indirekt mehr Revolutionen als jeder andere seit Lenin oder Mao verursacht und dazu beigetragen,„ zahlreiche liberale Demokratien zu schaffen “.

Der erste dramatische Erfolg von AEI war Ende der achtziger Jahre zu verzeichnen, als Sharp und Ackerman sich mit der Führung der nationalistischen Separatistenbewegungen in der Sowjetunion, insbesondere in Litauen, Lettland und Estland, trafen und zu korrespondieren begannen.143Hier war auch der NED am Werk. Zum Beispiel erhielt die nationalistische litauische Front, mit der AEI zusammenarbeitete, Sajudis, NED-Geld.144Die Gelder wurden über die litauische katholische Religionshilfe, eine US-amerikanische NGO unter der Leitung von Bischof Vincentas Brizgys, weitergeleitet. Laut dem Holocaust-Historiker Raul Hilberg hatte Brizgys während des Zweiten Weltkriegs unter dem NS-Regime seinen Geistlichen verboten, Juden zu helfen.145

Im März 1990 setzte Litauen als erste Sowjetrepublik seine Unabhängigkeit von der UdSSR durch , wobei es auf die Dynamik von Glasnost und Perestroika setzte. Voraussichtlich weigerte sich Gorbatschow, die Abspaltung anzuerkennen, und die Spannungen eskalierten. Mitte 1990 ließ Sajudis Mitglied und Generaldirektor des litauischen Verteidigungsministeriums Audrius Butkevicius Gene Sharps Buch „Zivile Verteidigung: Ein postmilitärisches Waffensystem für Regierungsbeamte“ ins Litauische übersetzen.“ 146 Im Januar 1991 entsandte Gorbatschow Panzer nach Vilnius um den litauischen Aufstand zu unterdrücken. 147 Der Plan schlug nach Sharps politischem Jiu-Jitsu fehl. Elf Zivilisten starben, und bis April 1991 hatten auch Estland, Lettland und Georgien den Austritt aus der Union angekündigt. 148

Ende April, mitten im Machtkampf, besuchten Sharp und Ackerman das Baltikum persönlich. 149 Dort hatten sie mit Mitgliedern der neuen Sezessions-Regierung Litauens einschließlich des Präsidenten Konsultationen, ind mit dem Verteidigungsminister, mit Militärpersonal, mit der religiösen Führung und Führern von Sajudis Bewegung in Bezug auf den Einsatz von gewaltlosen Aktion als Waffe gegen die Sowjets. Sharp hat sogar einen Leitfaden zur Gewaltfreiheit für das litauische Verteidigungsministerium erstellt. Es funktionierte. Die Sowjets mussten sich zurückziehen und räumten im September die baltische Unabhängigkeit ein. 150 Laut Butkevicius war die Hilfe von AEI ausschlaggebend für den Sieg: „Ich hätte dieses Buch lieber [ Civilian Based Defense ] als die Atombombe.“ 151

Die baltische Sezession war für die UdSSR äußerst destabilisierend. Das Chaos wurde durch einen „sorgfältig geplanten Angriff gegen den Rubel in 1989-1991“ und über einen verschärften „weltweiten Einsatz von Währungsspekulanten und professionellen Geldwäscher mit mehreren westlichen Banken.“ 152 Das Ergebnis war eine schwere und die Legitimität erodierende wirtschaftliche Rezession in der Sowjetunion.

Im November und Dezember 1991 unternahmen Sharp und Ackerman eine weitere dreiwöchige Beratungsreise in die jetzt zerfallende UdSSR und in das Baltikum. 153 Dort trainierten sie die anti-sowjetischen Aktivisten aus Boris Jelzins Lager, die die UdSSR völlig zerstören und die Wirtschaft für privates Kapital Penetration komplett öffnen wollten. 154 Jelzin war Führer der russischen sowjetischen, aber er war eine Minderheitenposition: 1991 in einem Referendum, hatten über 75% der sowjetischen Bürger bejaht, dass sie die Union intakt behalten wollten. 155 Die Präferenz der Mehrheit wurde nicht beachtet. Am 7. Dezember schloss die AEI ihre Reise nach Russland und in das Baltikum ab. Am nächsten Tag unterzeichneten Jelzin und andere sowjetische Führer das Abkommen von Belawescha, wodurch die UdSSR formell aufgelöst wurde.

Jelzin begann mit Hilfe des Westens sofort mit einer räuberischen wirtschaftlichen „Schocktherapie“. 156 Es ist eine kleine Welt; Kein geringerer als Development Advisory Services bei der CIA in Harvard, ausgegliedert und als Harvard Institute for International Development (HIID) umbenannt, erhielt den USAID-Auftrag zur Überwachung der Privatisierung russischer Staatsgüter und der Schaffung privater Kapitalmärkte. Die

führenden HIID-Politiker wurden vom FBI und dem US-Justizministerium wegen Geldwäsche untersucht und ansonsten wegen konfliktreicher Praktiken wie Insiderauktionen für „erstklassige nationale Immobilien“, an denen zum Beispiel nur ausländische Unternehmen teilnehmen dürfen, untersucht waren die Harvard Management Company und George Soros. 157

Ein neues Mandat in Jugoslawien

Die Auflösung der „Roten Bedrohung“ und das „Ende der Geschichte“ hätten die Spendenaktion von AEI lahm legen können. Nach dem Zusammenbruch der Sowjets erinnerte deshalb der Präsident von AEI, Christopher Kruegler, das Publikum und die Geldgeber an die anhaltende Relevanz der Organisation: „Ein Fünftel der Menschheit lebt immer noch unter brutaler kommunistischer Autokratie.“ 158

Wie die NATO fand die AEI schließlich ihr neues Mandat in der grausamen Auflösung des multiethnischen sozialistischen Staates Jugoslawien. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Jugoslawien Entwicklungskredite von der Weltbank und anderen westlichen Finanzinstituten aufgenommen. In den späten 1980er Jahren nutzten westliche Gläubiger, angeführt vom IWF, ihren Hebel, um Jugoslawien zu neoliberalen wirtschaftlichen Umstrukturierungen zu drängen. 159 Im Januar 1991 unterzeichnete Slobodan Milosevic, Vorsitzender der jugoslawischen Republik Serbien, ein Gesetz hinter dem Rücken der internationalen Gläubiger, wonach „von Serbien kontrollierte Nationalbanken neue Gelder im Wert von 1,8 Milliarden Dollar ausgeben müssen“, um Rentner zu bezahlen , Bauern und vermeiden industrielle Insolvenzen. 160

Der Westen war empört über diesen Emporkömmling. Westliche Diplomaten verurteilten Milosevics Bewegung als „fatalen Angriff auf das Ansehen des Landes mit westlichen Gläubiger, da sie zeigten , dass Belgrad keine Kontrolle über die Geldmenge hatte.“ 161 Die internationale Presse war entsetzt, die USA beendete ihre Hilfe für Jugoslawien und drohte seine Vetorechte bei der Weltbank und dem IWF nutzen, um Kredite auszusetzen. 162 Der Exekutivdirektor der Weltbank sagte ganz im Sinne von Margaret Thatcher: „Wir gehen davon aus, dass [Jugoslawien] an dem Programm festhält. Dies setzt voraus, dass man sich an fiskal- und geldpolitische Disziplinen hält. Unabhängig von den sozialen Kosten gibt es keine Alternative. “ 163

Die nächsten zehn Jahre waren hässlich. Jugoslawien geriet in die schreckliche nationalistische Gewalt der Jugoslawienkriege – manche würden sagen, es wurde gestoßen. 164 Die USA halfen nicht. Die Central Intelligence Agency „half bei der Ausbildung“ der separatistischen albanischen Kosovo-Befreiungsarmee, die zuvor von den USA als terroristische Gruppe angesehen wurde, und „ermutigte sie, in Südserbien einen Aufstand zu starten, um den damaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic zu destabilisieren.“ “ 165 Ein europäischer Kommandeur des K-For-Bataillons beklagte sich: „Der CIA wurde erlaubt, mit einer privaten Armee, die Slobodan Milosevic stürzen soll, einen Aufstand im Kosovo zu veranstalten.“ Die NATO verhängte mehrere Runden von Wirtschaftssanktionen und weigerte sich, sie aufzuheben, es sei denn, Milosevic akzeptiere eine dauerhafte NATO-Besetzung und die vollständige Privatisierung der Wirtschaft, eine „absichtliche“ Forderung, „um die Ablehnung durch Belgrad zu provozieren“. 166 Als Milosevic die geplante Ablehnung verweigerte, leitete die NATO eine 78-tägige Bombenkampagne ein. Sogar Henry Kissinger war entsetzt. 167 All dies und noch an der Jahrtausendwende war Milosevic noch an der Macht. Um ihn abzusetzen, war etwas mehr nötig.

Seit Ende der achtziger Jahre hatte die Albert-Einstein-Institution von Gene Sharp aktiv Kontakt zu „slowenischen Demokraten“ aufgenommen. 168 1997 begann AEI, mit albanischen Studenten zu kommunizieren, die sich einmal persönlich trafen. 169 Und im März und April 2000 veranstaltete die Albert-Einstein-Institution im Budapester Hilton einen Workshop zum Thema gewaltfreie Aktionen für zwei Dutzend Mitglieder der milosevistischen Jugendorganisation Otpor! – übersetzt „Widerstand!“. Die Finanzierung für das Confab kam vom International Republican Institute, ein NED-Ableger. 171

Vorsitzender war der langjährige AEI-Berater Colonel Robert Helvey. Helvey war ein Experte für geheime Aktionen und hatte zuvor als Dekan der Defence Intelligence School, dem Ausbildungsinstitut der Defense Intelligence Agency, den Vorsitz geführt. 172 Er hatte auch als Attaché des Verteidigungsgeheimdienstes in Rangun und als Ausbilder am Naval War College gearbeitet. Vom 31. März bis zum 3. April schulte Helvey die jungen Aktivisten in den Theorien von Gene Sharp, „der sich für Otpor als eine Art Guru herausstellte! Führungskräfte. “ 173 In einem Artikel des New York Times Magazine heißt es:„ Diese Sitzung scheint bedeutsam gewesen zu sein. “

Teile von Sharps Politik der gewaltfreien Aktion wurden übersetzt und als „Otpor! Bedienungsanleitung. “ 174 Freedom House, eine NGO zur Förderung der US-Demokratie und regelmäßiger Empfänger von NED-Mitteln, bezahlte die Übersetzung, den Druck und die Verteilung von 5.000 Exemplaren von Gene Sharps benutzerfreundlicher Broschüre„ From Dictatorship to Democracy “ für gewaltfreie Revolutionäre . 175 Diese Materialien wurden „an 70.000 Aktivisten in ganz Serbien verteilt“. 176 Laut der Washington Post „bezahlten US-Steuerzahler 5.000 Dosen Sprühfarbe, die von studentischen Aktivisten verwendet wurden, um Anti-Milosevic-Graffiti auf Wände in ganz Serbien zu kritzeln, und 2,5 Millionen Aufkleber mit der Slogan „Er ist fertig …“ 177 Nach Angaben von Colonel Helvey, Otpor! erhielt rund 25 Millionen US-Dollar von der NED – eine Tatsache, über die die Führung der Organisation zu der Zeit offenbar die Mitgliedschaft belog. 178 Im Herbst 2000 war „Otpor keine notleidende Studentengruppe? Es war eine gut geölte Bewegung, die von mehreren Millionen Dollar aus den USA gestützt wurde. “ 179 Otpor! bekamen nicht nur US-Geld, sondern auch Publikum mit hochrangigen Beamten: US-Vertreter des US-amerikanischen Instituts für Frieden und der National Endowment for Democracy, die ehemalige US-Botschafterin in Kroatien, William D. Montgomery, und Madeleine Albright selbst. 180

Im September 2000 wurde Milosevic abgelöst. Im Jahr 2001 wurde er wegen Kriegsverbrechen verhaftet und trotz gegenteiliger Versprechungen zum Prozess nach Den Haag verschleppt. 181 2018 wurde er postum freigesprochen. 182 Insgesamt hat die NED $ 41 Millionen ausgegeben Milosevic zu stürzen in „der Bulldozer – Revolution.“ 183 Die letzten Nägel wurden in das jugoslawische Projekt getrieben; die wirtschaftliche Liberalisierung beschleunigte sich. 184 Dianna Stefanova, Direktorin des Amtes für Privatisierung der Europäischen Agentur für Wiederaufbau im Kosovo, wiederholte den neoliberalen Refrain: „Wir müssen privatisieren … Es gibt keine Alternative.“

Die Länder des ehemaligen Jugoslawien, die im Sozialismus einen angemessen hohen Lebensstandard und politische Freiheit hatten, gehören heute durchweg zu den ärmsten in Europa. Otpor! ist mittlerweile ein beliebtes Modell für US-amerikanische Protestbewegungen. 185

Otpor! Geht ins Ausland

Zu Helveys begeisterten Auszubildenden gehörten zwei junge Männer namens Srdja Popovic und Slobodan Djinovic. Nach dem Erfolg in ihrem Heimatland, wurden sie selbst gewaltlose Aktionstrainer und gründeten 2003 das Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS) 186 Sie begann mit „den Konzepten des US-amerikanischen akademischen Gene Sharp,“ aber auf dem Grundlage ihrer Revolution in Serbien, „verfeinert und zu diesen Ideen hinzugefügt.“ 187

Popovic und Djinovic machten sich an die Arbeit, um die georgischen Jugendaktivisten von Kmara auszubilden! – „Genug!“ – die Präsident Eduarde Shevardnadze mit dem Modell von Otpor! 188 Schewardnadse war ein mit Jelzin verbündeter Architekt zur Zerstückelung der Sowjetunion und ein Freund der NATO. Seit dreißig Jahren war er der mächtigste Politiker in Georgien. Aber er hatte den Zorn seiner westlichen Sponsoren geweckt. Zunächst unterzeichnete er einen 25-jährigen Gasvertrag mit Gazprom in russischer Hand. 189 Dann verkaufte er Tblisis Elektrizitätsverteilungsunternehmen an United Energy Systems das sich in in russischem Besitz berfand – allerdings erst, nachdem das US-amerikanische Unternehmen AES die Privatisierungsbemühungen für das Stromnetz zunichte gemacht hatte und die Strompreise massiv angestiegen waren. 190

In diesem Zusammenhang trainierte CANVAS. Ein von Peter Ackerman produzierter Film über Otpor !, Bringing Down a Dictator, wurde wiederholt im Anti-Schewardnadse-Fernsehen ausgestrahlt. 191 Wie ein Aktivist sagte: „All die Demonstranten kannten die Taktik der Revolution in Belgrad von Herzen , weil sie es zeigten. . . der Film über ihre Revolution. Jeder wusste, was zu tun war. Dies war eine Kopie dieser Revolution, nur noch lauter. “ Die Washington Post berichtete, dass„ Tausende in den Techniken geschult wurden, die in Belgrad entwickelt wurden “- das ist Gene Sharps Politik der gewaltfreien Aktion. Bis November 2003 war Schewardnadse von der „Rosenrevolution“ verdrängt worden. Sogar der Guardian beschuldigte die USA, einen weiteren „Trick“ zum Regimewechsel unternommen zu haben. 192 Shevardnadze wurde durch den schlüpfrigen Columbia Law-Absolventen Michail Saakaschwili ersetzt, der die freundschaftlichen Beziehungen zum IWF wiederherstellte, öffentliche Krankenhäuser und Kliniken privatisierte, das Krankenversicherungssystem deregulierte, die Militärausgaben und Gefängnisausgaben erhöhte und das Gesetz über die wirtschaftliche Freiheit unterzeichnete, das die Möglichkeiten des Staates einschränkte die Wirtschaft zu verwalten und die Außenpolitik umzukehren, einen Krieg mit Russland auszulösen.

CANVAS hat auch die jungen ukrainischen Agitatoren von Pora trainiert! 193 Kutschma war korrupt, aber sein wirklicher politischer Fehler war der Verkauf von Flugabwehr-Radare zu Saddam Hussein. 194 Im November 2004 erklärte der Guardian : „US-Kampagne hinter den Turbulenzen in Kiew“ und berichtete, dass die USA bereits rund 14 Millionen US-Dollar ausgegeben hätten, um Kutschma zu stürzen. 195 Die „Orange Revolution“ ging weiter und Anfang 2005 war Kutschma aus dem Amt gehoben und der US-Favorit Viktor Juschtschenko, ehemaliger Chef der ukrainischen Zentralbank mit engen Beziehungen zu rassistischen Ultranationalisten, war im Amt. 196

2013 veröffentlichte Wikileaks E-Mails, die enthüllten, dass Popovic, Otpor! Der Star und Sharpian seit 2007 mit dem privaten Nachrichtendienst Stratfor zusammen arbeiteten und Kontakte, Informationen und Analysen innerhalb der sozialen Bewegungen auf der ganzen Welt austauschten. 197 Popovics Erklärung: „Wir glauben daran, mit allen zu reden …“

Zu den Informationen, die Popovic an Stratfor weitergab, gehörte die Analyse von CANVAS, wie der venezolanische Präsident Hugo Chavez gestürzt werden könnte. 198 CANVAS unterstützte seit 2005 Anti-Chavez-Studentenaktivisten – das Milieu, aus dem der Staatsstreichführer von 2019, Juan Guaidó, hervorgehen sollte. 199

Venezuela war lange Zeit eine Quelle der Frustration für die Betreiber von Regimewechseln gewesen. Im April 2003 schickte AEI nach einem gescheiterten Militärputsch, der von Washington „gesegnet“ worden war, Oberst Helvey nach Caracas, Venezuela, um sich neun Tage lang mit Anti-Chavez-Aktivisten zu beraten. 200 Trotz der Bemühungen dieser Aktivisten gewann Chavez die Wahl 2004 erdrutschartig. Die NED und die USAID haben Geld in eine Kampagne gesteckt, in der ein Referendum zum Rückruf gefordert wurde. 201 Es wurde gewährt. Wieder gewann Chavez mit einem ansehnlichen Vorsprung.

Sharps AEI, Ackermans ICNC und Popovic und Djinovics CANVAS hatten bis zu diesem Zeitpunkt nur eine minimale öffentliche Kontrolle. Aber die Dinge begannen sich seitwärts zu drehen, als die venezolanisch-amerikanische Anwältin und hartnäckige Reporterin Eva Golinger 2007 ihr Buch “ Bush gegen Chávez“ veröffentlichte: Washingtons Krieg gegen Venezuela , in dem sie die Rolle der AEI bei der Ausbildung der Anti-Chávez-Aktivisten der „Guarimbas“ beschrieb und den als rechtsextreme bezeichnete Oppositionsführer Robert Alonso, der wegen Beihilfe zum Attentat auf Chávez in die Knie festgenommen wurde. 202 Die Anschuldigungen begannen immer stärker zu werden. Hugo Chávez selbst warf Gene Sharp im venezolanischen Fernsehen vor, „Unruhe zu stiften“. 203 The Asia Times bezeichnete Sharp als „Konzertmeister“ der gescheiterten Safranrevolution in Birma, wo Sharp und AEI seit den späten 1980er Jahren Oppositionsgruppen schulten. 204 Im Iran wurde ein Karikaturvideo von George Soros, Gene Sharp und John McCain veröffentlicht, die sich im Weißen Haus gegen den Iran verschworen hatten. 205 In mehreren Ländern wurden Aktivisten, denen vorgeworfen wird, Sharp studiert zu haben, ins Gefängnis geschickt. 206

Die Unterstützer von Sharp haben mobilisiert. 2008 schrieb Stephen Zunes, Professor für Politik und internationale Studien an der Universität von San Francisco, einen offenen Brief, in dem er Sharp, die Albert-Einstein-Institution sowie Popovics CANVAS und Ackermans ICNC verteidigte. 207 138 Personen unterschrieben, darunter Howard Zinn, Noam Chomsky, Paul Ortiz, Daniel Ellsberg und Aktivist Trainer wie Paul Engler und George Lakey. Die Unterzeichner weisen die „falschen Anschuldigungen“, die Sharp „Förderung des US-Imperialismus vorgeworfen hatten“, kategorisch zurück.

In diesem Brief beteuerten Zunes und die anderen Unterzeichner, dass die Finanzströme von AEI frei von Regierungsgeldern seien. Die Albert-Einstein-Institution habe noch nie Geld von einer Regierung oder einer von der Regierung finanzierten Einrichtung erhalten.“

Das ist nicht richtig. Die Mittel von AEI stammten aus verschiedenen Quellen. 208 Aber es erhielt Geld von „staatlich finanzierten Einrichtungen“ für mehr als kleine NED- und IRI-Übersetzungsprojekte. In den eigenen Jahresberichten von AEI wird darauf hingewiesen, dass das IRI zumindest für die beiden Budapester Unternehmen 2000 bezahlt hat. Ausbildung und für eine 2002 AEI-Konsultation mit simbabwischen Aktivisten. In den 1980er und 1990er Jahren wurden vom staatlich finanzierten US-Friedensinstitut (USIP) 209 AEI-Jahresberichte zur Kenntnis genommen. 210 Darüber hinaus scheint es, dass AEI mehr als geringfügige, zufällige Finanzierungsbeziehungen zu diesen staatlichen Organisationen hatte. In den Jahresberichten von 1993 bis 1999 sind IRI und NED unter denjenigen aufgeführt, die AEI „großzügig“ unterstützt haben. In der Swarthmore Peace Collection, in der die Akten der Albert-Einstein-Institution aufbewahrt werden, sind 43 AEI-Ordner aufgelistet, in denen beispielsweise das US-amerikanisches Institut für Friedensentwicklung und Fundraising-Material enthalten sind. dreizehn für die Nationale Stiftung für Demokratie; und zweiundfünfzig für die Democratic Voice of Burma, die beträchtliche NED-Mittel erhalten hat. 211 Im Gegensatz dazu gibt es aber sechs AEI Entwicklung Ordner für die Ford Foundation. 212

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge