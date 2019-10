Gaddafis Sprecher: Wir haben Recht behalten – acht Jahre nach Beginn des Libyen-Krieges (RT Deutsch)

In dieser Episode von „Going Underground“ ist der Gast von Afshin Rattansi ein besonderer Mann: Moussa Ibrahim, Sprecher von Muammar Gaddafi während des NATO-geführten Krieges gegen Libyen. Ihm zufolge erweist sich der Standpunkt der Gaddafi-Loyalisten acht Jahre nach dem Krieg als richtig.

Außerdem geht es um die Rolle von Moussa Ibrahim als Sprecher Gaddafis und um die Anschuldigungen zu Verbrechen, die angeblich von Gaddafi-treuen Kräften begangen wurden. Er erklärt auch, warum der Westen für die Unruhen in Libyen verantwortlich ist, wie er selbst den Krieg überlebt hat und was seine Rolle bei der Bewegung „Grüner Widerstand Libyens“ war. Moussa schildert, wie die Prognosen der Gaddafi-Regierung über Terrorismus, Extremismus und Stammeskonflikte, die Libyen nach dem Sturz des Staatschefs heimsuchen, wahr wurden.

Hier weiter und zum Interview: https://deutsch.rt.com/international/93487-gaddafis-sprecher-wir-haben-recht/

