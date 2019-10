Frankreich kündigt Maßnahmen zum Schutz der Truppen in Syrien an (sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20191014325854949-frankreich-kuendigt-massnahmen-zum-schutz-der-truppen-in-syrien-an/

Nach einer Dringlichkeitssitzung des Verteidigungskabinetts sagte die französische Präsidentschaft am Montag, das „in den kommenden Stunden“ Maßnahmen ergriffen werden, um die französische Streitkräfte und Zivilpersonen zu schützen, die als Teil der internationalen Koalition gegen den „Islamischen Staat“* (IS) kämpfen oder humanitäre Hilfe vor Ort leisten. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Französische Beamte hatten zuvor gesagt, dass ein US-Rückzug aus Syrien Frankreich zu einem Abbruch des Einsatzes zwingen würde, da die französischen Truppen auf die logistische Unterstützung der USA angewiesen seien.

Putin: Befreiung Syriens von ausländischer Militärpräsenz erforderlich

